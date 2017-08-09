В ожидании новой кибератаки. Федеральные СМИ сегодня транслируют предупреждение управляющей Единой национальной электросетью компании ФСК ЕЭС о возможности очередной попытки взлома. По данным специалистов, он может спровоцировать отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. В связи с этим энергетики просят ограничить доступ пользователей корпоративных сетей к интернету в ближайшие 7 дней и предупредить сотрудников, чтобы они не открывали вложения от неизвестных отправителей и не переходили по посторонним ссылкам в электронной почте, пишет РБК.
Напомним, ранее мир уже пережил два киберудара. В мае сотни тысяч компьютеров в ста с лишним странах мира поразил вирус WannaCry. Он блокировал их работу и требовал деньги за возобновление сеанса. Россия тогда пострадала сильнее всех: у нас была нарушена работа силовых ведомств, крупных коммерческих структур и многих других организаций. В Самарской области по техническим причинам была парализована работа МРЭО. А в июне активизировался вирус Petya. От него пострадали компьютерные системы нефтяных компаний. Как не стать жертвой виртуальных преступников? Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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