Сегодня об этом сообщает следственный комитет региона. Речь идет о ЧП, которое произошло в Самаре в июле прошлого года в квартире дома на улице Советской. Тогда силовики нашли тела четырех человек – супружескую пару, их двухлетней дочери и пятилетнего сына. На каждом было множество ножевых ран. На момент осмотра места происшествия окна и входная дверь в квартиру были закрыты изнутри. По версии следствия, что убийство совершил отец семейства, который впоследствии покончил с собой.
В рамках расследования следователи провели более 15 выемок и осмотров, свыше 10 судебных экспертиз и 30 допросов. Мать погибшего отказалась от прекращения уголовного дела в связи с его смертью. По этой причине дело направлено в прокуратуру для согласования обвинительного заключения, а потом будет рассмотрено судом.
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