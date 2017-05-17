Два года строгого режима: тольяттинский студент попытался стать «игиловцем» Приволжский окружной военный суд вынес приговор студенту из Тольятти. В Автоград он приехал в 2016 году из Таджикистана. После поступления в вуз молодой человек в сети Интернет вступил в сообщество, где общались люди, исповедующие радикальный ислам.

Администратор группы приобрел на …