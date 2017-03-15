Жители Самары больше других россиян осведомлены о чемпионате мира по футболу 2018 года. О предстоящем мундиале знают 99 процентов горожан, к такому выводу пришли исследователи из компании Nielsen. В Нижнем Новгороде доля осведомленных достигает 98 процентов, далее следуют Казань, Екатеринбург и Волгоград (по 97 процентов). В целом по России 94 процента респондентов в курсе о чемпионате, из них 74 процента признались, что воодушевлены перспективой проведения матчей. 78 процентов респондентов считают, что Россия хорошо справится с организацией турнира, 69 процентов уверены, что для страны футбольный ЧМ-2018 будет иметь долгосрочный позитивный эффект.
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Свет на парковках «Самара Арены» сделают за 22 млн рублей
В Самаре потратят 22 млн рублей на технологическое присоединение к сетям электроснабжения парковки около строящегося стадиона к ЧМ-2018. Об этом говорится на портале госзакупок. Областное «Управление капитального строительства» заключит контракт с единственным подрядчиком. Речь идет о территории, прилегающей к стадиону …
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15 марта 2017, 11:27
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Топ-новости: Заработал сервис по поиску бесплатной еды в ресторанах; в Самарской области идет старение населения; в Самаре строительный кран рухнул на улице Стара-Загора
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14 марта 2017, 06:42
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Строительство важнейшего инженерного сооружения к ЧМ-2018 выходит на финишную прямую
Строительство важнейшего инженерного сооружения, которое будет обеспечивать отвод канализационных стоков с объектов чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре, выходит на финишную прямую. Стоимость нового коллектора 1 миллиард 700 миллионов рублей. Сейчас работы по строительству коллектора к чемпионату мира …
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14 марта 2017, 05:24
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У прокуратуры есть претензии по реконструкции Московского шоссе к чемпионату мира по футболу
Прокуратура Кировского района Самары возбудила административные дела в отношении подрядчика, который занимается реконструкцией Московского шоссе к чемпионату мира по футболу.
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14 марта 2017, 05:19
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В Самаре на сотрудников «СМТ» завели новые уголовные дела
Еще три уголовных дела возбуждены в отношении сотрудников ООО «Современные медицинские технологии». Об этом сообщает Росздравнадзор. В ходе проверки, которую проводила прокуратура Самарской области, было выяснено, что в рамках заключенного госконтракта «СМТ» поставило в самарскую больницу имени Пирогова два магнитно-резонансных …
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14 марта 2017, 03:07
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В Самаре зазвучат электросирены
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14 марта 2017, 02:08
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Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре
В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы …
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14 марта 2017, 01:54
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Топ-новости: Пожар на заводе «КуйбышевАзот»; отечественные смартфоны INOI; возбуждено дело против департамента управления имуществом Самары
Пожар на заводе «КуйбышевАзот» ликвидировали за 14 часов. Огонь вспыхнул на наружной установке по переработке циклогексана и распространился на площади в 500 квадратных метров. О подробностях ЧП узнаете здесь.
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI. Уже …
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13 марта 2017, 06:08
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В блогах: про встречи самарских выпускников
Блогер mihail_ivanovic решил выяснить у самарцев, "ходили ли они на вечер встречи выпускников"? "В прошедшую субботу на встречу одноклассников одной из самарских школ пришло всего 5 человек. И такая тенденция наблюдается не первый год. Хотя в этом году заранее …
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7 февраля 2017, 04:56
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9% самарцев поддержали повышение пенсионного возраста
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7 февраля 2017, 04:17
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Появился топ самых «пьющих» профессий Самары
Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опубликовал результаты опроса о самых «пьющих» самарских профессиях. Опрашивали посетителей сайта.
Согласно результатам опроса, 3% самарцев пьют на работе каждый день. Чаще всего употребляют шампанское (56%), вино (44%), коньяк (26%), водку и пиво (по 15%). 45 …
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1 февраля 2017, 02:42
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Россияне назвали пять самых важных событий 2016 года
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27 января 2017, 01:10