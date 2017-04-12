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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

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10 апреля 2017, 07:25
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Сегодня появилась информация, что федеральный центр готов профинансировать строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Правда, только в случае, если деньги также выделят из региональной казны и найдут частных инвесторов. Последние должны будут вложить не менее 15% от общей суммы. Предварительно весь 

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В Самаре детей пытались зачислить в школу по поддельным документам

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В самарском метро подозрительных пассажиров будут обследовать с помощью рентгена

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Ежедневно метро пользуются более 43 тысяч самарцев. После взрыва, прогремевшего в подземке Санкт-Петербурга, людей пропускают только через рамки металлодетекторов. Багаж досматривают. Раньше это делали выборочно. Если не удалось понять, на что срабатывают приборы, вам предложат пройти личный досмотр. Если у 

4 апреля 2017, 07:31
Топ-новости: Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге; на заводе «Тольяттиазот» идут обыски; премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Топ-новости: Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге; на заводе «Тольяттиазот» идут обыски; премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в 
4 апреля 2017, 06:35
Новый прокурор Тольятти Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей

Новый прокурор Тольятти Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей

С 3 апреля в Тольятти приступил к исполнению своих обязанностей новый прокурор Альберт Москалев. Коллективу его представил руководитель областного надзорного ведомства Константин Букреев.

Альберт Москалев выходец с Дальнего Востока. Родился в 1978, окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. В конце 1990-х 

4 апреля 2017, 10:47
В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок

В Самаре прокуратура назвала адреса незаконных автостоянок

В Кировском районе Самары возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации автомобильных стоянок. Они работали без каких-либо правоустанавливающих документов, договора на аренду земли не заключали, и соответственно, за её использование и налоги не платили, сообщили в районной прокуратуре. Адреса указаны 

24 марта 2017, 09:35
В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.

Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. 

В надзорное 

22 марта 2017, 01:51
Глава Красноглинского района Самары может лишиться своего поста

Глава Красноглинского района Самары может лишиться своего поста

Районная прокуратура добивается его отставки из-за нарушения с его стороны антикоррупционного законодательства.
По данным надзорного ведомства, в июле прошлого года администрация Красноглинского района Самары объявила аукцион на уборку несанкционированных свалок на сумму около 2 миллионов рублей. Победителем электронных торгов стала 

9 марта 2017, 08:40
Благоустройством Красноглинского района может заняться компания Владимира Василенко

Благоустройством Красноглинского района может заняться компания Владимира Василенко

Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», благоустройством Красноглинского района Самары в скором времени, вероятнее всего, займется ОАО «Самарадорстрой». Уже ведутся соответствующие переговоры между мэрией и «Самарадорстроем». Отметим, до последнего времени уборку и текущий ремонт улиц этого удаленного района по контракту выполняли 

17 января 2014, 11:11
В Самаре при столкновении легковушки и автобуса погиб человек

В Самаре при столкновении легковушки и автобуса погиб человек

В Красноглинском районе Самары вечером в четверг, 5 декабря, произошло ДТП со смертельным исходом. «Лада» пятнадцатой модели возвращалась в Самару из аэропорта "Курумоч". В районе домов ЭМО автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом марки «ПАЗ». От удара 

6 декабря 2013, 11:19
В Самаре задержан подозреваемый в изнасиловании девочки

В Самаре задержан подозреваемый в изнасиловании девочки

Сегодня, 15 ноября,  около 5 часов утра в Самаре сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Подробности задержания, а также информация о личности подозреваемого пока не разглашаются. На данный момент известно только то, что задержанный – мужчина 24-х 

15 ноября 2013, 12:06
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