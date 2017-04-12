Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
Вывозом мусора в Красноглинском районе Самары занимается фирма, принадлежащая Людмиле Юдановой - матери Олега Комарова. ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» работает по договорам с управляющими компаниями. Контролем качества уборки занимаются чиновники. В июле прошлого года юрлицо выиграло муниципальные торги на ликвидацию стихийных свалок на сумму около 2 миллионов рублей. Заключать с ним контракт Комаров отказался, но о родственных связях депутатам не сообщил. В его подчинении 1, 5 года в должности заместителя работал отчим - Сергей Юданов. Прокуратура усмотрела в этой ситуации конфликт интересов.
Прокурор района Сергей Драгунов направил представление с требованием расторгнуть договор с главой администрации Олегом Комаровым из-за нарушений закона. Депутаты отказались. Надзорное ведомство не захотело мириться с таким решением и направило иск в суд. Сам глава района считает претензии прокуратуры необоснованными.
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