Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью населения от 101 до двух тысяч человек, остальные деньги - в села, в которых проживает до 100 жителей. Согласно постановлению, модульными медконструкциями оснастят фельдшерско-акушерские пункты в крупных селах, находящихся на расстоянии более 6 километров от ближайшей медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. По данным Росстата, в Самарской области насчитывается около 200 сел населением менее 2 тысяч человек. В них проживает порядка 220 тысяч жителей.
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