На должность председателя одиннадцатого апелляционного арбитражного суда претендует Наиля Сафаева - заместитель Председателя Арбитражного суда Республики Татарстан. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит ее кандидатуру 23 мая. Напомним, сейчас одиннадцатый арбитраж возглавляет Александр Ефанов, его полномочия истекают в этом году. Как уже сообщала "Терра", в ноябре 2015-го он собирался выдвигать свою кандидатуру на пост главы арбитражного суда Самарской области, но затем отозвал заявление. Областной арбитраж остался без руководителя в мае 2015 года. Полномочия занимавшего этот пост Дмитрия Плешкова были прекращены досрочно. Причиной стал скандал в московском аэропорту. По информации СМИ, к трапу самолета самарский судья прибыл в состоянии алкогольного опьянения, экипаж не пустил его на борт, рейс пришлось задержать почти на полчаса. Сейчас обязанности главы областного арбитража исполняет Марина Егорова. Между тем, как стало известно "ТЕРРЕ", экс-глава этой судебной инстанции Николай Новиков, сейчас работающий в Арбитражном суде республики Татарстан, с большой долей вероятности возглавит арбитраж Москвы.
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11-й апелляционный арбитражный суд может возглавить зампредседателя арбитража Татарстана
На должность председателя одиннадцатого апелляционного арбитражного суда претендует Наиля Сафаева - заместитель председателя Арбитражного суда Республики Татарстан. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит ее кандидатуру 23 мая.
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16 мая 2017, 02:11
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Арбитражный суд Самарской области опять ищет председателя
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила очередной конкурс о начале приема документов на вакантную должность председателя Арбитражного суда Самарской области. За 2 года это уже 3-я попытка подобрать подразделению полноценного руководителя. Напомним, пост освободился в мае 2015-го. Полномочия занимавшего его Дмитрия …
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15 мая 2017, 01:57
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"СКС" позвали в суд "Самаратрансстрой"
Деятельность одного из крупнейших подрядчиков областного правительства - компании «СамараТрансСтрой», которую связывают с именем депутата губдумы Андрея Мурзова, стала предметом судебных разбирательств. В областном арбитражном суде рассматривается иск «Самарских коммунальных систем», аффилированных известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, с требованием взыскать …
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6 марта 2017, 04:15
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Самарская полиция потребовала приостановить строительство магистрали Центральная
Самарская полиция потребовала приостановить реализацию одного из крупнейших региональных проектов - строительство автомагистрали Центральная. Соответствующий иск к областному Министерству транспорта и автомобильных дорог поступил на рассмотрение арбитражного суда губернии. МВД не согласно с включением в схему собственного участка площадью в 6 …
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19 января 2017, 05:04
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«Самарский завод «Электрощит» проиграл УФНС 23 миллиона рублей
ПАО «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» проиграло второй судебный спор региональной налоговой службе. В 11-м апелляционном арбитражном суде предприятие пыталось оспорить победу УФНС, одержанную в областном арбитраже 7 сентября 2016 года. Компания просила служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по …
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17 января 2017, 04:41
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В Самаре «Мелодию» требуют признать банкротом
Компания «Волгапромстрой» (ВПС) обратилась в арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании финансовой несостоятельности фирмы «Мелодия», которая построила в Самаре скандально известный торговый центр «Нота». Он расположен на Московском шоссе, в районе пересечения с улицей Бубнова. Согласно материалам картотеки …
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29 ноября 2016, 03:14
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Самарцы собирают подписи против строительства здания 11-го апелляционного арбитражного суда
Инициативная группа жителей настаивает, чтобы на проспекте Ленина, на участке земли, выделенном для возведения арбитражного суда, создали мемориальный комплекс имени Дмитрия Козлова. Под обращением президенту подписались более 500 человек. Для отстаивания своей позиции самарцы готовы митинговать.
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26 января 2016, 08:02