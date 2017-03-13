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В Сети появились сведения о самарцах, живших с 1779 по 1923 годы
В Самарской области открыли доступ к копиям метрических книг из фондов православной церкви губернии. Любой посетитель, зная фамилию, имя и отчество своего предка, может найти записи о датах его рождения, крещения, вступления в брак, смерти и месте погребения. Поисковый …
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13 марта 2017, 05:23
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В блогах: «Есть в весенней Самаре удивительная пора»
Известный самарский публицист Джон Шемякин написал в "Фейсбуке", что "в весенней Самаре есть удивительная пора": "Она сопоставима с временем цветения сакуры в дворцовом саду ставки сёгуна 1685 года. Чарующая. Это когда ещё лежит лёд на дорогах и тротуарах, но …
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13 марта 2017, 10:06
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Какие профессии сейчас наиболее востребованы в Самарской области
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9 марта 2017, 01:18
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Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана
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9 марта 2017, 11:37
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Топ-новости: Потоп на Московском Шоссе; автокран снес кабину фургона; Дом печати погасил долг по зарплате
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6 марта 2017, 06:03
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Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани
С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по …
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3 марта 2017, 08:41
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Топ-новости: награждение премией «Оскар - 2017», задержание террориста и гибель детей в Самарской области
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в понедельник, 27 февраля.
В США состоялась церемония награждения премией «Оскар – 2017». Она прошла с конфузами и политическим подтекстом. Подробности по ссылке.
В Самарской области задержали 19-летнего юношу, …
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28 февраля 2017, 11:03
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Топ-новости: Массовое ДТП в Самаре; Сергей Светлаков пообещал отвезти жительницу Чапаевска на море; пожар на стройке стадиона «Самара Арена»
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе. В социальной сети были опубликованы фотографии. Подробности аварии здесь.
Сергей Светлаков пообещал отвезти 20-летнюю девушку из Чапаевска на море. Выступление Кристины Денисовой из Самарской области покорило зрителей шоу …
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13 февраля 2017, 06:30