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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

Застройщика по госпрограмме

Застройщика по госпрограмме "Жилье для российской семьи" признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом "Инвестиционную компанию "Недвижимость". Эта фирма является застройщиком по госпрограмме "Жилье для российской семьи". Она должна была возвести два дома в микрорайоне "Березовка" в 7 километрах от Тольятти.
Как уже сообщала ТЕРРА, почти год как 

28 декабря 2016, 11:08
Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации

Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сейчас находится в Москве. С гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым он в этот вторник подписал соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по развитию региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также инновационных и промышленных 

27 декабря 2016, 05:48
В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

Остаться на улице под новый год рискуют десятки жителей военного городка Рощинский Самарской области. Людям пришли письма от регионального управления жилищного обеспечения Минобороны России с извещением о том, что они должны освободить занимаемые ими квартиры в ближайшее время "в связи 

26 декабря 2016, 07:15
Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало

Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало

Аналитику по итогам ноября опубликовал областной фонд жилья и ипотеки. Впрочем, стоимость 1 квадратного метра  "вторички" подросла всего на 196 рублей, и эксперты оговариваются - это даже меньше величины допустимой погрешности. Если же говорить о динамике за год, то "квадрат" 

20 декабря 2016, 06:03
Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро

Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро

В эти минуты губернатор выступает с ежегодным посланием перед депутатами и жителями области. Глава региона высказал мнение, что в ближайшие годы губерния по-прежнему будет сильно зависеть от нефтяной промышленности, призвал к укреплению сотрудничества с Газпромом.
Меркушкин также посоветовал местным производителям 

19 декабря 2016, 04:22
В 14:00 самарский губернатор Николай Меркушкин выступит с ежегодным посланием к депутатам и жителям региона

В 14:00 самарский губернатор Николай Меркушкин выступит с ежегодным посланием к депутатам и жителям региона

Мероприятие будет проходить в театре оперы и балета. Прямую трансляцию можно посмотреть в интернете. Подробный сюжет об этом смотрите в вечернем выпуске новостей на телеканале "ТЕРРА" в 18:45.
19 декабря 2016, 10:53
Средняя стоимость

Средняя стоимость "квадрата" жилья выросла на 422 рубля

Цены на квартиры в Самарской области, продающиеся на вторичном рынке, незначительно выросли. Такие данные содержатся в мониторинговом отчете областного фонда жилья и ипотеки по итогам ноября. В среднем стоимость 1 квадратного метра, по сравнению с октябрем, увеличилась на 422 рубля 

16 декабря 2016, 03:07
В 2017 году в Самарской области планируется отремонтировать 100 дорог

В 2017 году в Самарской области планируется отремонтировать 100 дорог

На эти цели будет направлено порядка 20 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Об этом губернатор Николай Меркушкин рассказал Василию Лихачёву, члену Центризбиркома России. Его визит в Самарскую область связан с формированием избирательной комиссии региона и назначением её председателя. Как 

13 декабря 2016, 12:54
Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города

Под дальнейшее развитие застройки выделена земля в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского, говорится в сообщении горадминистрации. Площадь территории составляет почти 4 гектара, 29 домов - прежде всего деревянных - предстоит снести. На развитие участка чиновники предоставят инвестору 10 лет. Компания, 

12 декабря 2016, 03:26
В Самаре ради коттеджей вырубили березовую рощу в Красноглинском районе

В Самаре ради коттеджей вырубили березовую рощу в Красноглинском районе

Земельный скандал в Красноглинском районе Самары. Жители Горелого Хутора пытаются спасти берёзовую рощу, расположенную на границе их посёлка с Волжским районом. Люди сообщили, что на месте вырубки лесополосы возводят коттеджи на продажу. На данный момент конфликт перешел в судебную плоскость.

Сейчас 

3 октября 2016, 01:36
Сенатор Азаров раскритиковал предложенные изменения в Правила застройки и земплепользования Самары

Сенатор Азаров раскритиковал предложенные изменения в Правила застройки и земплепользования Самары

Строить в парках будет можно, но осторожно. В Самаре прошли общественные слушания в виде письменного сбора мнений по изменению правил застройки и землепользования. В частности, предполагается расширение возможностей для возведения сооружений в рекреационных зонах Р-2 и Р-3, т.е. парках, скверах, 

8 сентября 2016, 06:25
В Самаре выставят на торги часть Ленинского района

В Самаре выставят на торги часть Ленинского района

Мэрия Самары объявила аукцион на право заключения договора на разработку развития в Ленинском районе застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской
 
Процедура назначена на 14 часов 22 августа, торги пройдут в здании гордепартамента градостроительства на улице 
27 июля 2016, 01:00
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