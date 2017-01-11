Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и министр строительства региона Александр Баландин обсуждали планы по жилой застройке территории бывших заводов 4 ГПЗ и ЗиМ. Самарская область может войти в федеральную программу содействия регионам при освоении промышленных зон. Речь идет о создании коммунальной инфраструктуры. Если губерния получит поддержку из Москвы, по прогнозу губернатора, стоимость квадратного метра в таких домах составит 35-38 тысяч рублей. Николай Меркушкин также поручил в феврале следующего года сдать в эксплуатацию спорткомплекс в Чапаевске. Говорили и о ходе строительства стадиона «Самара-Арена».
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Застройщика по госпрограмме "Жилье для российской семьи" признали банкротом
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28 декабря 2016, 11:08
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Губернатор Николай Меркушкин и гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин сейчас находится в Москве. С гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым он в этот вторник подписал соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает взаимодействие по развитию региональных предприятий, выполняющих гособоронзаказ в Самарской области, а также инновационных и промышленных …
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27 декабря 2016, 05:48
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В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных
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26 декабря 2016, 07:15
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Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало
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20 декабря 2016, 06:03
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Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро
В эти минуты губернатор выступает с ежегодным посланием перед депутатами и жителями области. Глава региона высказал мнение, что в ближайшие годы губерния по-прежнему будет сильно зависеть от нефтяной промышленности, призвал к укреплению сотрудничества с Газпромом.
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19 декабря 2016, 04:22
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В 14:00 самарский губернатор Николай Меркушкин выступит с ежегодным посланием к депутатам и жителям региона
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19 декабря 2016, 10:53
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Средняя стоимость "квадрата" жилья выросла на 422 рубля
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16 декабря 2016, 03:07
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В 2017 году в Самарской области планируется отремонтировать 100 дорог
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13 декабря 2016, 12:54
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Мэрия Самары выставила на торги за 1 млн рублей участок в историческом центре города
Под дальнейшее развитие застройки выделена земля в границах улиц Арцыбушевской, Ярмарочной, Пушкина, Маяковского, говорится в сообщении горадминистрации. Площадь территории составляет почти 4 гектара, 29 домов - прежде всего деревянных - предстоит снести. На развитие участка чиновники предоставят инвестору 10 лет. Компания, …
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12 декабря 2016, 03:26
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В Самаре ради коттеджей вырубили березовую рощу в Красноглинском районе
Земельный скандал в Красноглинском районе Самары. Жители Горелого Хутора пытаются спасти берёзовую рощу, расположенную на границе их посёлка с Волжским районом. Люди сообщили, что на месте вырубки лесополосы возводят коттеджи на продажу. На данный момент конфликт перешел в судебную плоскость.
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3 октября 2016, 01:36
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Сенатор Азаров раскритиковал предложенные изменения в Правила застройки и земплепользования Самары
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8 сентября 2016, 06:25
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В Самаре выставят на торги часть Ленинского района
Мэрия Самары объявила аукцион на право заключения договора на разработку развития в Ленинском районе застроенной территории в границах улиц Арцыбушевской, Ульяновской, Буянова и Вилоновской
Процедура назначена на 14 часов 22 августа, торги пройдут в здании гордепартамента градостроительства на улице …
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27 июля 2016, 01:00