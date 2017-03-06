11
11
24
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                           .d8888b.   8888888888  888        .d8888b.            
                          d88P  Y88b  888         888       d88P  Y88b           
                          888    888  888         888              888           
 88888b.d88b.   88888b.   Y88b. d888  8888888     888            .d88P  888  888 
 888 "888 "88b  888 "88b   "Y888P888  888         888        .od888P"   888  888 
 888  888  888  888  888         888  888         888       d88P"       Y88  88P 
 888  888  888  888 d88P  Y88b  d88P  888         888       888"         Y8bd8P  
 888  888  888  88888P"    "Y8888P"   888         88888888  888888888     Y88P   
                888                                                              
                888                                                              
                888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Сегодня, 4 марта, под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», примерно в 11 часов утра на 905 километре трассы в районе «октябрьского» выезда на М-5 столкнулись две фуры - DAF и Volvo. В результате 
4 марта 2017, 03:52
В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

Вчера, 3 марта, вечером в Самаре произошло очередное ДТП с участием трамвая.

Как пишет "Прогород", на улице Арцыбушевской напротив дома №155 трамвай третьего маршрута сошел с рельсов и въехал в легковушку. В результате аварии первый вагон состава практически полностью 
4 марта 2017, 03:16
Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение

Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение

Сегодня, 4 марта, около 10 часов утра в Самаре на Московском шоссе напротив ТЦ «Московский» произошло необычное ДТП. Автомобиль, двигавшийся в сторону поселка Мехзавод, наехал на дорожное ограждение, разделяющее полосы движения, и «оседлал» его. В настоящее время на месте ДТП 
4 марта 2017, 02:48
Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп

Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп

В Сети опубликовано мартовское видео с новым тоннелем, построенным на Московском шоссе на пересечении с Ракитовским. Ролик снят с воздуха. Напомним, сооружение возводят в рамках подготовки к ЧМ-2018. Аналогичную развязку строят на пересечении с проспектом Кирова – тоннель обещают запустить 
2 марта 2017, 03:54
В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В среду, 1 марта, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, есть пострадавшие.
По данным полиции, в 15:25 на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской столкнулись пассажирский автобус «ЛиАЗ»  и иномарка Hondа. Иномаркой управляла 46-летняя автоледи, автобусом – 53-летний 
2 марта 2017, 02:20
В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре

В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре

Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.

Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из 
27 февраля 2017, 04:52
В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль

В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео, как в Самаре трактор потушил автомобиль, засыпав его снегом из ковша. 14 февраля ночью камеры зафиксировали, как мужчина облил бензином стоящую в одном из дворов по Московскому шоссе Kia Ceed и 
17 февраля 2017, 08:09
Реконструкторы Московского шоссе нарушили требования закона

Реконструкторы Московского шоссе нарушили требования закона

Прокуратурой Кировского района Самары возбуждены дела в отношении подрядчика реконструкции Московского шоссе. Речь идет о самарском обществе с ограниченной ответственностью ЖСК-286, руководителем которого является Сергей Рябов.
Надзор за исполнением законодательства при подготовке к проведению в Самаре матчей чемпионата мира по 

16 февраля 2017, 09:24
В США вазовскую

В США вазовскую "классику" продают за 40 000 долларов

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Америке на сайтах объявлений появилась в продаже за 40 тысяч долларов вазовская спортивная машина с пропиской во Флориде. Машина ищет нового владельца. Выпущена в 1987 году, но после реконструкции в 
10 февраля 2017, 09:28
Новый тоннель в Самаре планируют открыть летом

Новый тоннель в Самаре планируют открыть летом

Запустить движение на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где строят двухуровневую транспортную развязку с тоннелем, планируют уже летом 2017 года – в июне-июле. Об этом рассказали на совещании с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, которое прошло в Самаре в 
6 февраля 2017, 01:55
В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay

В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay

Прокуратура Комсомольского района Тольятти провела проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из городских дворов. Рабочие, убиравшие крышу многоэтажки, скинули снег прямо на припаркованный возле дома автомобиль Lada XRay. Надзорное ведомство внесло представление в адрес управляющей компании и организации, которая 
30 января 2017, 02:36
В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги

В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги

Блогер Роман Ерёмкин поведал про "странного самарского автомобилиста, который бросил свой "Рено" посередине дороги на XXII-го Партсъезда". "Водитель просто ушел по своим делам, закрыв проезд для всех и не оставив номера телефона. Бабушки из соседнего дома рассказали, что машину 
23 января 2017, 05:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна