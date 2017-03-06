|
Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото
|
4 марта 2017, 03:52
|
В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку
|
4 марта 2017, 03:16
|
Напротив «Московского» иномарка «оседлала» дорожное ограждение
|
4 марта 2017, 02:48
|
Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп
|
2 марта 2017, 03:54
|
В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
|
2 марта 2017, 02:20
|
В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре
Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из …
|
27 февраля 2017, 04:52
|
В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео, как в Самаре трактор потушил автомобиль, засыпав его снегом из ковша. 14 февраля ночью камеры зафиксировали, как мужчина облил бензином стоящую в одном из дворов по Московскому шоссе Kia Ceed и …
|
17 февраля 2017, 08:09
|
Реконструкторы Московского шоссе нарушили требования закона
Прокуратурой Кировского района Самары возбуждены дела в отношении подрядчика реконструкции Московского шоссе. Речь идет о самарском обществе с ограниченной ответственностью ЖСК-286, руководителем которого является Сергей Рябов.
|
16 февраля 2017, 09:24
|
В США вазовскую "классику" продают за 40 000 долларов
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Америке на сайтах объявлений появилась в продаже за 40 тысяч долларов вазовская спортивная машина с пропиской во Флориде. Машина ищет нового владельца. Выпущена в 1987 году, но после реконструкции в …
|
10 февраля 2017, 09:28
|
Новый тоннель в Самаре планируют открыть летом
|
6 февраля 2017, 01:55
|
В Тольятти рабочие счистили снег с крыши на автомобиль Lada XRay
Прокуратура Комсомольского района Тольятти провела проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из городских дворов. Рабочие, убиравшие крышу многоэтажки, скинули снег прямо на припаркованный возле дома автомобиль Lada XRay. Надзорное ведомство внесло представление в адрес управляющей компании и организации, которая …
|
30 января 2017, 02:36
|
В блогах: в Самаре водитель бросил свой «Рено» посередине дороги
Блогер Роман Ерёмкин поведал про "странного самарского автомобилиста, который бросил свой "Рено" посередине дороги на XXII-го Партсъезда". "Водитель просто ушел по своим делам, закрыв проезд для всех и не оставив номера телефона. Бабушки из соседнего дома рассказали, что машину …
|
23 января 2017, 05:55