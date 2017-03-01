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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Общественную палату РФ может возглавить Владимир Гутенев

Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев может возглавить Общественную палату РФ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство "Федерал Пресс".  Указ президента Владимира Путина «Об утверждении членов Общественной палаты РФ» может быть опубликован 22 февраля. Глава государства 

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В эти минуты в Москве проходит заседание Бюро

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Итоги работы одной из крупнейших общественных организаций страны в 2016 году подвел ее председатель, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он отметил, что на прошедшем в апреле 4 Съезде организации, работа Союза получила положительную оценку со стороны руководства страны, а 

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В селах России до 2018 года должен появиться высокоскоростной интернет

В селах России с населением не меньше 500 человек высокоскоростной интернет должен появиться до 2018 года

 

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В блогах: об объединении университетов в Самаре

В блогах: об объединении университетов в Самаре

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1 февраля 2017, 09:15
СГЭУ вошел в десятку самых востребованных вузов России

СГЭУ вошел в десятку самых востребованных вузов России

Самарский государственный экономический университет вошел в топ-10 наиболее востребованных вузов России по специальностям сферы управления - экономика, финансы и юриспруденция.

Рейтинг опубликован агентством «Россия сегодня». Специалисты оценили более 50 университетов по критериям доли выпускников, получивших направление на работу, доли средств, поступающих 

29 декабря 2016, 02:03
Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа

Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа

В Тольятти открылась выставка портретов руководителей АвтоВАЗа с 1966 по 2016 год, созданная художником, писавшим с натуры Владимира Путина. Экспозиция, посвящённая 50-летию завода, организована «Союзом машиностроителей России».

На картинах народного художника СССР Бориса Семёнова изображены 12 топ-менеджеров, среди которых 
27 декабря 2016, 02:02

"Транснефть-Приволга" дает шанс молодым

В Самаре стартовала вторая Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.
Специалисты АО "Транснефть-Приволга" и студенты Самарского государственного технического университета представили на ней более 70 инновационных проектов, направленных на совершенствование нефтепроводной отрасли. На первый тур 

19 декабря 2016, 05:47
Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых 

13 декабря 2016, 05:31
В Топ-300 лучших вузов БРИКС вошел Самарский университет

В Топ-300 лучших вузов БРИКС вошел Самарский университет

Самарский университет попал в Топ-300 лучших вузов стран БРИКС и развивающихся экономик. Рейтинг уже в четвертый раз составлен британским журналом Times Higher Education. Всего в списке 24 университета из России.

Лучший среди них - МГУ имени Ломоносова, он сохранил за собой 

1 декабря 2016, 11:40
Самарские студенты провели акцию по спасению жизней

Самарские студенты провели акцию по спасению жизней

Сегодня студенты самарского государственного технического университета приняли участие в добровольной донорской акции. На призыв сдать кровь нуждающимся откликнулись сотни молодых людей. 

Будущие инженеры традиционно участвуют в этой гуманитарной акции, организованной крупнейшей общественной организацией страны Союз машиностроителей России.

Глеб Козлов, студент 2-го курса 

3 октября 2016, 06:09
Самарский

Самарский "политех" полностью поглотил "строяк"

В Самаре завершен процесс реорганизации еще двух государственных вузов –  СамГТУ и СГАСУ. Политех полностью поглотил строительный университет. С 1 сентября СГАСУ окончательно реорганизован, путем присоединения к техническому университету, сообщает пресс-служба вуза ссылаясь на приказ федерального Минобрнауки.

Самарский государственный архитектурно-строительный университет 

2 сентября 2016, 04:40
В САМГТУ сдавали кровь

В САМГТУ сдавали кровь

Студенты самарского технического университета совместно с крупнейшей общественной организацией страны "Союз машиностроителей России" провели масштабную благотворительную акцию по сдаче крови. Идейным вдохновителем проекта стал первый вице-президент Союзмаш России, первый зам. председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. Мероприятие длилось почти 

20 мая 2016, 05:53
Самарский технический университет станет одним из опорных в стране

Самарский технический университет станет одним из опорных в стране

СамГТУ получит  статус опорного после объединения с Самарским архитектурно-строительным университетом. Об этом заявили в федеральном Министерстве образования и науки. Кроме самарского вуза опорными станут университеты из Костромской, Тюменской, Волгоградской, Воронежской областей - всего  в программу попадут 11 вузов. Их отобрала 
25 января 2016, 10:54
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