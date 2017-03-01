В Самарском государственном техническом университете 2 марта состоится выездное заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам на тему: «Стратегия развития литейных производств в России». В мероприятии примут участие президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев, ректор СамГТУ Дмитрий Быков, председатель Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам, председатель Совета директоров ГК «РЭЛТЕК» Александр Петров.
В 11 часов в вузе также состоится публичное выступление заместителя директора института философии РАН, советника генерального директора ГК по атомной энергии «Росатом» Петра Щедровицкого. Тема выступления в опорном вузе: «Подготовка инженерных и рабочих кадров в условиях новой промышленной революции». Формат мероприятия допускает вопросы и дискуссию.
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