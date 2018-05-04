«Тольяттинской птицефабрике» удалось избежать банкротства. Арбитражный суд Самарской области ввел на предприятии внешнее управление с целью его финансового оздоровления. В собственности у должника имеется движимое и недвижимое имущество, фабрика продолжает работать, а значит, есть возможность восстановить ее платежеспособность, отмечается в документах дела на сайте арбитража. Проблемы в компании начались в 2016 году, который она закончила с убытком более 319 млн руб. Птицефабрика получила несколько десятков исков о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки, а ее работники пожаловались властям на задержку зарплат. В отношении руководителей были возбуждены уголовные дела. В августе прошлого года суд ввел в отношении акционерного общества процедуру наблюдения. Общая сумма требований кредиторов достигает 500 миллионов рублей. Крупнейшие среди них - банк «Солидарность», фирмы «Самарские корма» и «Контакт-Агро».
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