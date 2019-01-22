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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду

Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду

В Самаре ведутся работы на месте прорыва на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Глубина залегания трубы - 1,5 метра, место порыва нашли. Как рассказали в мэрии, к 0.00 часам планируется завершить земляные работы и приступить к замене повреждённого участка. После 
22 января 2019, 10:37
Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной 
22 января 2019, 10:07
Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы

Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы

Крупная авария на теплотрассе в областной столице не обошлась без пострадавших: трое взрослых и один ребенок попали в ожоговое отделение больницы имени Пирогова. Врачи оценивают их ожоги как средней степени тяжести. В общей сложности, помощь медиков потребовалась 11 людям, семерым 
22 января 2019, 09:33
Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Во вторник, 22 января, стало известно, что заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова назначен Алексей Кузьмицкий. Напомним, что в 2007-2011 годах он был губернатором Камчатского края.

Алексей Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года 
22 января 2019, 08:52
Судьбу бомбоубежища под заводом

Судьбу бомбоубежища под заводом "Кока-Кола" в Самаре решит Верховный суд

Продолжается десятилетняя судебная эпопея с бомбоубежищем, расположенным на территории завода "Кока-Кола" в Самаре. Напомним, на этом месте изначально находился 4-й ГПЗ, а затем завод "Шар". В 1996-м территорию вместе с корпусами у последнего выкупил производитель прохладительных напитков. Однако затем приватизацию 
13 декабря 2018, 11:00
В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия

В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия

В Самаре будут судить 25-летнего местного жителя. Парня обвиняют в осквернении здания и вандализме. По версии следствия, в мае этого года молодой человек осквернил «Дом Егорова», расположенный на улице Куйбышева, 76.Он нанес надписи на входную дверь здания, а затем скрылся. 
11 декабря 2018, 10:24
Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января

Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января

Самарский областной суд рассмотрел жалобу депутата Промышленного района Минахмета Халиуллова. Он пытался обжаловать арест, но служители Фемиды оставили решение без изменений. Он пробудет в СИЗО до 20 января. Напомним, мужчину подозревают в коммерческом подкупе. Его задержали 20 ноября. Дело Минахмета 
11 декабря 2018, 10:05
«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда

Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило 
7 декабря 2018, 11:06
Внешнее управление ввел суд на «Тольяттинской птицефабрике»

Внешнее управление ввел суд на «Тольяттинской птицефабрике»

«Тольяттинской птицефабрике» удалось избежать банкротства. Арбитражный суд Самарской области ввел на предприятии внешнее управление с целью его финансового оздоровления. В собственности у должника имеется движимое и недвижимое имущество, фабрика продолжает работать, а значит, есть возможность восстановить ее платежеспособность, отмечается в 

4 мая 2018, 02:20
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