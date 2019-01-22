В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия В Самаре будут судить 25-летнего местного жителя. Парня обвиняют в осквернении здания и вандализме. По версии следствия, в мае этого года молодой человек осквернил «Дом Егорова», расположенный на улице Куйбышева, 76.Он нанес надписи на входную дверь здания, а затем скрылся. …