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Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду
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22 января 2019, 10:37
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Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре
Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной …
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22 января 2019, 10:07
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Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы
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22 января 2019, 09:33
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Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО
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22 января 2019, 08:52
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Судьбу бомбоубежища под заводом "Кока-Кола" в Самаре решит Верховный суд
Продолжается десятилетняя судебная эпопея с бомбоубежищем, расположенным на территории завода "Кока-Кола" в Самаре. Напомним, на этом месте изначально находился 4-й ГПЗ, а затем завод "Шар". В 1996-м территорию вместе с корпусами у последнего выкупил производитель прохладительных напитков. Однако затем приватизацию …
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13 декабря 2018, 11:00
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В Самаре будут судить вандала, который разрисовал объект культурного наследия
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11 декабря 2018, 10:24
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Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января
Самарский областной суд рассмотрел жалобу депутата Промышленного района Минахмета Халиуллова. Он пытался обжаловать арест, но служители Фемиды оставили решение без изменений. Он пробудет в СИЗО до 20 января. Напомним, мужчину подозревают в коммерческом подкупе. Его задержали 20 ноября. Дело Минахмета …
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11 декабря 2018, 10:05
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«Авиакор» смог частично обжаловать решение суда
Самарскому заводу «Авиакор» удалось частично обжаловать решение суда, обязывающее завод выплатить Минобороны 2 млрд 200 млн рублей. Апелляционная инстанция арбитражного суда Москвы снизила сумму иска до 1 миллиарда 300 миллионов. Дело касается поставки 99-ти самолетов, из которых военное ведомство получило …
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7 декабря 2018, 11:06
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Внешнее управление ввел суд на «Тольяттинской птицефабрике»
«Тольяттинской птицефабрике» удалось избежать банкротства. Арбитражный суд Самарской области ввел на предприятии внешнее управление с целью его финансового оздоровления. В собственности у должника имеется движимое и недвижимое имущество, фабрика продолжает работать, а значит, есть возможность восстановить ее платежеспособность, отмечается в …
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4 мая 2018, 02:20
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