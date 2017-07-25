Самарский завод «Авиакор» попытается обанкротить ЗАО «СП Международный авиационный проект-140» - это совместное с украинскими партнерами предприятие по производству самолета Ан-140. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.
СП зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями на паритетных правах выступают самарский завод и украинское ООО «Интер-Ами Лтд» - 100-процентная дочерняя структура харьковского КБ «Антонов».
Проблемы с выпуском воздушных судов в Самаре возникли в 2014 году. Авиапредприятия минимизировали свое сотрудничество. В Самаре полностью прекратили выпуск Ан-140.
Между бывшими партнерами начались судебные разбирательства. Украинцы посчитали, что нарушено их право интеллектуальной собственности на данный самолет. «Авиакор» через суд взыскал с СП почти 200 млн рублей по договорам займа от 2007 года.
В июле этого - в отношении «Международного авиационного проекта» возбудили исполнительное производство. Самарцы не стали дожидаться его окончания и потребовали банкротства СП.
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