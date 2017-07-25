Экс-чиновнику выйти по УДО пока не удалось Куйбышевский районный суд сегодня не стал рассматривать ходатайство экс-замруководителя департамента управления имуществом Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении.

Напомним, чиновник был осужден по двум эпизодам, связанным с мошенническими действиями. Ущерб от махинаций с муниципальным жильем, когда квартиры оформлялись на подставных …