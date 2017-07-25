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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Материалы по теме:

Сергея Шатило арестовать не удалось

Сергея Шатило арестовать не удалось

Сегодня Самарский районный суд отклонил ходатайство следователей, просивших отправить под домашний арест директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило, и его заместителя Алексея Санкеева. Напомним, их подозревают в коммерческом подкупе заместителя министра здравоохранения Самарской области, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. 

21 июля 2017, 06:41
Областные власти проиграли спор с мэрией Тольятти

Областные власти проиграли спор с мэрией Тольятти

Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу министерства управления финансами и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области для рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам.
Губернские власти пытались опротестовать решения нижестоящих инстанций, которые обязали региональный бюджет компенсировать расходы мэрии Тольятти на 

21 июля 2017, 03:59
Попугай-стукач: Американку осудили за убийство мужа после «показаний» говорящей птицы

Попугай-стукач: Американку осудили за убийство мужа после «показаний» говорящей птицы

Суд города Мичиган признал местную жительницу виновной в убийстве супруга, изучив, наряду с прочими, «показания» попугая.
По данным следствия, Гленна Дюрэ застрелила собственного мужа, выпустив в него пять пуль. Далее преступница попыталась покончить жизнь самоубийством, но до конца свой замысел 

21 июля 2017, 09:24
Экс-чиновнику выйти по УДО пока не удалось

Экс-чиновнику выйти по УДО пока не удалось

Куйбышевский районный суд сегодня не стал рассматривать ходатайство экс-замруководителя департамента управления имуществом Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении.
Напомним, чиновник был осужден по двум эпизодам, связанным с мошенническими действиями. Ущерб от махинаций с муниципальным жильем, когда квартиры оформлялись на подставных 

20 июля 2017, 05:11
У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей

У нефтяников хотят забрать 71 миллион рублей

«Сызранский нефтеперерабатывающий завод» требуют признать банкротом. Соответствующий иск подан в арбитражный суд Самарской области. Как следует из материалов дела, с заявлением обратилось ООО «ДОРСНАБ». Истец пояснил, что Сызранский НПЗ уже более трех месяцев не выплачивает ему долг, который превышает 71 

19 июля 2017, 04:16
Налоговая служба начинает процедуру банкротства предпринимателя Владислава Кедало

Налоговая служба начинает процедуру банкротства предпринимателя Владислава Кедало

Налоговая служба начинает процедуру банкротства самарского предпринимателя Владислава Кедало. Напомню, с 2007 по 2013 годы он занимал пост генерального директора ООО "Самарские пятачки". Эта компания презентовала проект строительства загородного гольф-курорта в Кинельском районе, однако, он так и не был реализован. 

18 июля 2017, 06:55

"Волго-Камский Банк" вернет деньги позже

Срок проведения расчетов обанкротившегося "Волго-Камского банка" с кредиторами первой очереди продлен до 20 сентября текущего года. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.
До сих пор не выплачено клиентам кредитного учреждения 15.78% от общей суммы неудовлетворенных требований. Из 

22 июня 2017, 03:46
С тольяттинского миллионера-банкрота смогли взыскать только 3000 рублей

С тольяттинского миллионера-банкрота смогли взыскать только 3000 рублей

В Сети сегодня широко обсуждается финансовое положение тольяттинского бизнесмена и бывшего депутата губернской думы Владимира Яркина. В едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась информация о том, что от продажи его имущества, а именно бытовой техники, удалось получить всего 3 

14 июня 2017, 03:31

"Авиакору" не удалось вернуть правительству области самолет

Самарскому заводу "Авиакор" не удалось вернуть правительству области находящийся на территории завода самолет "Ту-154м", а также получить 8 миллионов 244 тысячи рублей за его хранение. Напомним, речь идет о воздушном судне, которое было приобретено для нужд губернатора Константина Титова в 

18 мая 2017, 03:47
Ту-95МС будут модернизировать только в Самаре

Ту-95МС будут модернизировать только в Самаре

Самарский завод "Авиакор" остался единственным предприятием в стране, производящим модернизацию стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом "ТЕРРЕ" рассказал его генеральный директор Алексей Гусев.
Ранее подобные работы также проводились в Жуковском. Решение было принято минобороны по результатам эксплуатации уже модернизированных машин, а 

6 февраля 2017, 02:57
Самарский

Самарский "Авиакор" отремонтирует очередной Ту-154 Минобороны

Самарский завод "Авиакор" принял для проведения капитального ремонта первый в 2017 году самолет Ту-154. Об этом сообщает собственник предприятия - корпорация "Русские машины".
Заказчиком выступает Министерство обороны. Если в 2016-м в рамках контракта с ведомством был проведен капремонт двух Ту-154,  

3 февраля 2017, 11:31
В Самаре суд повторно рассмотрит иск к заводу «Авиакор» на $5,3 млн

В Самаре суд повторно рассмотрит иск к заводу «Авиакор» на $5,3 млн

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд повторно рассмотрит иск украинского госпредприятия «Антонов» к самарскому заводу «Авиакор» о взыскании с последнего 5 млн 300 тысяч долларов роялти за использование товарного знака при производстве и поставках самолетов Ан-140. Такое сообщение появилось на сайте арбитража. 

12 января 2017, 05:23
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