8
55
18
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Исследование: Российские банкроты становятся моложе

Исследование: Российские банкроты становятся моложе

Портрет среднестатистического российского банкрота претерпел заметные изменения в течение последних двух лет, с того момента, как заработал закон о банкротстве физлиц. Об этом рассказывают "Известия".
Средний возраст неплатежеспособных заемщиков уменьшился с 37 до 22 лет, при этом о своей финансовой 

3 ноября 2017, 09:24
Названа общая сумма долга лопнувших самарских банков

Названа общая сумма долга лопнувших самарских банков

Суммарная задолженность ликвидированных самарских региональных банков перед вкладчиками и кредиторами на настоящий момент превышает 36 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в отчетах их конкурсных управляющих. При этом самый большой долг у тольяттинского «Фиа-Банка» - более 17 миллиардов рублей. На второй 

26 октября 2017, 04:45
В Госдуму внесут законопроект о дифференциации штрафов управляющих при банкротстве граждан

В Госдуму внесут законопроект о дифференциации штрафов управляющих при банкротстве граждан

Глава кабмина распорядился внести в Государственную Думу проект закона, который, в частности, устанавливает дифференцированную административную ответственность и одновременно снижает штрафы за неправомерные действия финансовых управляющих при банкротстве граждан. Об этом информирует официальный правительственный портал.
Как поясняют эксперты, новый документ призван 

24 октября 2017, 11:07
СМИ: количество дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза

СМИ: количество дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза

Свыше 13 000 граждан России были признаны банкротами за последние шесть месяцев. По данным арбитражных управляющих, на которые опираются «Известия», увеличение числа дел о банкротствах по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом оказалось на уровне 79 процентов.
По мнению аналитиков, это обуславливается 

11 октября 2017, 11:13
В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих

В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих

Последние 36 производств по взысканию задолженности на сумму почти 870 тысяч рублей с одной из дочек "АвтоВАЗагрегата" завершили приставы Комсомольского района Тольятти.

Напомним, тольяттинское предприятие «АвтоВАЗагрегат», которое ранее являлось одним из крупнейших поставщиков сидений на АвтоВАЗ, сейчас находится в последней стадии 

26 сентября 2017, 02:53
История с долгами «АвтоВАЗагрегата» получила продолжение

История с долгами «АвтоВАЗагрегата» получила продолжение

Конкурсный управляющий ОАО «АвтоВАЗагрегат» обратился в самарский Арбитражный суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 3,8 миллиарда рублей бывшего гендиректора завода Виктора Козлова, говорится в сообщении на едином федеральном реестре сведений о банкротствах. Тольяттинское предприятие, которое ранее являлось 

29 августа 2017, 12:20
В Самаре у «Новикомбанка» хотят отнять полмиллиарда рублей

В Самаре у «Новикомбанка» хотят отнять полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» Юлия Жаркова в суде добивается возврата из «Новикомбанка» 487 миллионов рублей. Деньги были переведены финансовой организации в июне 2015 года в рамках дела о банкротстве тольяттинского предприятия. Теперь эту сделку хотят оспорить в арбитражном суде Самарской 

21 июня 2017, 12:10
Директор ОАО «АвтоВАЗагрегат» ответит за долги перед рабочими

Директор ОАО «АвтоВАЗагрегат» ответит за долги перед рабочими

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении Виктора Козлова. Его обвиняют в невыплате зарплаты и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с июня по декабря 2015 года топ-менеджер имел деньги на счетах организации, чтобы платить зарплату, но тратил 

12 апреля 2017, 07:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.