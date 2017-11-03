На имущество разорившегося «АвтоВАЗагрегата» цену скинут до минимума, говорится в сообщении единого федерального реестра сведений о банкротстве. Арбитражный управляющий предприятием с 14 ноября 2017 по 27 апреля 2018 года проведет торги по реализации конкурсной массы посредством публичного предложения. Подобные аукционы проводятся в том случае, если на предыдущих не удалось реализовать имущество банкрота из-за отсутствия интереса со стороны покупателей. На продажу выставляются 119 лотов - в основном это оборудование и патенты. Самый дорогой из них - почти на 150 млн рублей - включает в себя ряд объектов недвижимости и несколько земельных участков. Во время проведения торгов, стоимость товара будет уменьшаться на 5% каждые 15 дней, пока не упадет до 50% от стартовой цены. По лотам, которые никто не захочет купить даже за половину стоимости, аукционы приостановят. Напомню, «АвтоВАЗагрегат», который ранее являлся одним из крупнейших поставщиков сидений для АвтоВАЗа, сейчас находится в последней стадии банкротства. Требования почти 80 кредиторов превышают 2 миллиарда 700 млн рублей. Осенью 2015 года в отношении гендиректора предприятия Виктора Козлова возбудили 2 уголовных дела по фактам невыплаты зарплаты сотрудникам и сокрытия денежных средств. Следователи установили, что на счетах завода деньги были, но Козлов тратил их, чтобы рассчитаться с избранными контрагентами, а также на покупку валюты.
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Исследование: Российские банкроты становятся моложе
Портрет среднестатистического российского банкрота претерпел заметные изменения в течение последних двух лет, с того момента, как заработал закон о банкротстве физлиц. Об этом рассказывают "Известия".
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3 ноября 2017, 09:24
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Названа общая сумма долга лопнувших самарских банков
Суммарная задолженность ликвидированных самарских региональных банков перед вкладчиками и кредиторами на настоящий момент превышает 36 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в отчетах их конкурсных управляющих. При этом самый большой долг у тольяттинского «Фиа-Банка» - более 17 миллиардов рублей. На второй …
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26 октября 2017, 04:45
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В Госдуму внесут законопроект о дифференциации штрафов управляющих при банкротстве граждан
Глава кабмина распорядился внести в Государственную Думу проект закона, который, в частности, устанавливает дифференцированную административную ответственность и одновременно снижает штрафы за неправомерные действия финансовых управляющих при банкротстве граждан. Об этом информирует официальный правительственный портал.
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24 октября 2017, 11:07
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СМИ: количество дел о банкротствах в России увеличилось почти в два раза
Свыше 13 000 граждан России были признаны банкротами за последние шесть месяцев. По данным арбитражных управляющих, на которые опираются «Известия», увеличение числа дел о банкротствах по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом оказалось на уровне 79 процентов.
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11 октября 2017, 11:13
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В Тольятти взыскали 870 000 рублей для рабочих
Последние 36 производств по взысканию задолженности на сумму почти 870 тысяч рублей с одной из дочек "АвтоВАЗагрегата" завершили приставы Комсомольского района Тольятти.
Напомним, тольяттинское предприятие «АвтоВАЗагрегат», которое ранее являлось одним из крупнейших поставщиков сидений на АвтоВАЗ, сейчас находится в последней стадии …
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26 сентября 2017, 02:53
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История с долгами «АвтоВАЗагрегата» получила продолжение
Конкурсный управляющий ОАО «АвтоВАЗагрегат» обратился в самарский Арбитражный суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 3,8 миллиарда рублей бывшего гендиректора завода Виктора Козлова, говорится в сообщении на едином федеральном реестре сведений о банкротствах. Тольяттинское предприятие, которое ранее являлось …
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29 августа 2017, 12:20
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В Самаре у «Новикомбанка» хотят отнять полмиллиарда рублей
Конкурсный управляющий банкротящегося «АвтоВАЗагрегата» Юлия Жаркова в суде добивается возврата из «Новикомбанка» 487 миллионов рублей. Деньги были переведены финансовой организации в июне 2015 года в рамках дела о банкротстве тольяттинского предприятия. Теперь эту сделку хотят оспорить в арбитражном суде Самарской …
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21 июня 2017, 12:10
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Директор ОАО «АвтоВАЗагрегат» ответит за долги перед рабочими
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12 апреля 2017, 07:26