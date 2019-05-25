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ТЕРРА вновь стала победителем фестиваля "День прессы"
В самарском Струковском парке завершился фестиваль "День прессы". Организаторы из Самарского Союза журналистов наградили лучшие средства массой информации региона. Телерадиокомпания ТЕРРА получила диплом победителя. Награду главному редактору ТРК «ТЕРРА» Ольге Кардашевской вручил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
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27 мая 2018, 05:16
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Новости самарских блогов: Дмитрий Азаров на фестивале прессы, полет на "небесной маршрутке"
Блогер Владимир Нехорошев поделился своими впечатлениями от посещения фестиваля прессы, прошедшего 31 мая в самарском Струковском парке: "Это мероприятие стало настоящим бенефисом мэра города Дмитрия Азарова. Такой популярности и любви могут позавидовать даже звезды шоу-бизнеса. В этот день в парке …
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4 июня 2014, 04:36
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Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила диплом победителя фестиваля «Пресса-2014»
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2 июня 2014, 06:58
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