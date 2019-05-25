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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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ТЕРРА вновь стала победителем фестиваля

ТЕРРА вновь стала победителем фестиваля "День прессы"

В самарском Струковском парке завершился фестиваль "День прессы". Организаторы из Самарского Союза журналистов наградили лучшие средства массой информации региона. Телерадиокомпания ТЕРРА получила диплом победителя. Награду главному редактору ТРК «ТЕРРА» Ольге Кардашевской вручил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

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27 мая 2018, 05:16
Новости самарских блогов: Дмитрий Азаров на фестивале прессы, полет на

Новости самарских блогов: Дмитрий Азаров на фестивале прессы, полет на "небесной маршрутке"

Блогер Владимир Нехорошев поделился своими впечатлениями от посещения фестиваля прессы, прошедшего 31 мая в самарском Струковском парке: "Это мероприятие стало настоящим бенефисом мэра города Дмитрия Азарова. Такой популярности и любви могут позавидовать даже звезды шоу-бизнеса. В этот день в парке 
4 июня 2014, 04:36
Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила диплом победителя фестиваля «Пресса-2014»

Телерадиокомпания «ТЕРРА» получила диплом победителя фестиваля «Пресса-2014»

В минувшие выходные в Самаре в Струковском парке прошел 21-й фестиваль прессы. Жители областного центра по традиции могли лично познакомиться с коллективами ведущих средств массовой информации и окунуться в атмосферу творчества. В этот раз мероприятие прошло под девизом «Сделаем мир 

2 июня 2014, 06:58
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