Новости самарских блогов: Дмитрий Азаров на фестивале прессы, полет на "небесной маршрутке" Блогер Владимир Нехорошев поделился своими впечатлениями от посещения фестиваля прессы, прошедшего 31 мая в самарском Струковском парке: "Это мероприятие стало настоящим бенефисом мэра города Дмитрия Азарова. Такой популярности и любви могут позавидовать даже звезды шоу-бизнеса. В этот день в парке …