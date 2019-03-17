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Материалы по теме:

Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе

Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе

Министра культуры Самарской области выберут на конкурсной основе, рассказал губернатор Дмитрий Азаров во время своего выступления на финале конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи. 

- Мы объявим открытый конкурс на замещение должности министра культуры Самарской области. Приглашаю всех желающих 
15 марта 2019, 04:11
В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств

В четверг, 14 марта, в Детской школе искусств №14 на улице Ставропольской частично обрушился потолок. Как рассказала в соцсетях одна из жительниц областной столицы, крыша течет там уже давно.

«В этом году шёл дождь с потолка несколько дней. Сегодня он 
15 марта 2019, 08:48
В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

11 млрд рублей направили на социалку.
1 марта 2019, 05:20
В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста

В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста

В пятницу, 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества в Самаре торжественно открыли скульптурную композицию в честь армейцев. Четыре бронзовые скульптуры расположены около здания Окружного Дома офицеров Самарского гарнизона. 

- Скульптура состоит из четырех частей, на которых изображены пехотинец, лётчик, 
22 февраля 2019, 04:38
«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

В Самарскую область может вернуться музыкальный фестиваль, который в последний раз своего проведения в 2013 году собрал 691 000 человек. В течение четырех лет на него приезжали зрители со всей страны, и немудрено - на площадке выступали как известные российские 
24 января 2019, 02:17
Девушка из Самары снимется в новом видео Rammstein

Девушка из Самары снимется в новом видео Rammstein

Жительница Самары Алена Макеева снимется в клипе культовой группы Rammstein. Напомним, что в прошлом году музыканты вызвали нешуточный ажиотаж среди фанатов радостной новостью: ведется запись седьмого студийного альбома. Презентация диска (пока безымянного) запланирована на весну 2019 года, а затем последует 
21 января 2019, 11:55
В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

12 декабря в Самаре состоится автограф-сессия лидера культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Интересно, что в рамках своего тура по России он презентует не только музыкальные произведения, но и книгу своих ранних стихов о смерти, безумии и отцовстве Messer. Как 
29 ноября 2018, 04:56
ТЕРРА РЕН ТВ отметит тридцатилетие «Агаты Кристи»

ТЕРРА РЕН ТВ отметит тридцатилетие «Агаты Кристи»

В воскресенье 14 октября ТЕРРА РЕН ТВ покажет концерт Вадима Самойлова. В спецвыпуске программы «СОЛЬ» можно будет услышать главные хиты группы «Агата Кристи» в исполнении её бессменного лидера и основателя.

В 2018 году исполняется тридцать лет со дня основания «Агаты Кристи», 

12 октября 2018, 06:44
Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

В ряде открытых источников утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.

Интересно, как утверждается в «Википедии», девушка родилась 7 июня 
12 февраля 2017, 05:35
В блогах: поддержим девочку из Новокуйбышевска!

В блогах: поддержим девочку из Новокуйбышевска!

Блогер marta_hlo предлагает поддержать 11-летнюю певицу Милану Жарехину, которая будет представлять Самарскую область в финале отборочного тура «Детского Евровидения - 2016» в "Артеке" в Крыму. Девочка из Новокуйбышевска уже многого добилась. В 2015 году она выступала в этом конкурсе 
9 августа 2016, 05:28
Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения

Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова поздравила в своем Instagram певицу Земфиру с днем рождения, которой  сегодня исполняется 39 лет.
 
Рената Литвинова разместила снимок Земфиры на крыше и перефразировала в качестве поздравления слова из композиции «Чайка» самой певицы: "...Невесомую, независимую 
26 августа 2015, 12:05
Газета The Telegraph составила рейтинг лучших поп-певиц в истории современной музыки

Газета The Telegraph составила рейтинг лучших поп-певиц в истории современной музыки

На вершине списка ожидаемо оказалась Мадонна. Эскперты посчитали ее вклад в развитие поп-культуры самым весомым. Новаторские идеи певицы были оценены даже выше, чем ее вокальные и сочинительские данные.

"Серебро" досталось бабушке рока Тине Тернер. По мнению The Telegraph, Тернер 
13 августа 2015, 05:00
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