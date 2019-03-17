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Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе
Министра культуры Самарской области выберут на конкурсной основе, рассказал губернатор Дмитрий Азаров во время своего выступления на финале конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи.
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15 марта 2019, 04:11
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В Самаре частично обрушился потолок в Детской школе искусств
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15 марта 2019, 08:48
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В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры
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1 марта 2019, 05:20
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В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста
В пятницу, 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества в Самаре торжественно открыли скульптурную композицию в честь армейцев. Четыре бронзовые скульптуры расположены около здания Окружного Дома офицеров Самарского гарнизона.
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22 февраля 2019, 04:38
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«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»
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24 января 2019, 02:17
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Девушка из Самары снимется в новом видео Rammstein
Жительница Самары Алена Макеева снимется в клипе культовой группы Rammstein. Напомним, что в прошлом году музыканты вызвали нешуточный ажиотаж среди фанатов радостной новостью: ведется запись седьмого студийного альбома. Презентация диска (пока безымянного) запланирована на весну 2019 года, а затем последует …
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21 января 2019, 11:55
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В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein
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29 ноября 2018, 04:56
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ТЕРРА РЕН ТВ отметит тридцатилетие «Агаты Кристи»
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12 октября 2018, 06:44
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Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара
В ряде открытых источников утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.
Интересно, как утверждается в «Википедии», девушка родилась 7 июня …
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12 февраля 2017, 05:35
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В блогах: поддержим девочку из Новокуйбышевска!
Блогер marta_hlo предлагает поддержать 11-летнюю певицу Милану Жарехину, которая будет представлять Самарскую область в финале отборочного тура «Детского Евровидения - 2016» в "Артеке" в Крыму. Девочка из Новокуйбышевска уже многого добилась. В 2015 году она выступала в этом конкурсе …
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9 августа 2016, 05:28
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Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения
Российская актриса и режиссер Рената Литвинова поздравила в своем Instagram певицу Земфиру с днем рождения, которой сегодня исполняется 39 лет.
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26 августа 2015, 12:05
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Газета The Telegraph составила рейтинг лучших поп-певиц в истории современной музыки
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13 августа 2015, 05:00
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