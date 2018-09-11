Самозанятых граждан начнут облагать 4% налогом на прибыль уже с 1 января 2019 года. Соответствующий закон сейчас готовят к принятию депутаты Госдумы. Пока это коснется только четырех регионов страны: Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана. Если эксперимент окажется удачным, то другие регионы смогут к нему присоединиться в любой момент.
Самарская студентка Социально-педагогического университета Мария Казандаева учится на факультете иностранных языков. Стипендия - 2 300 рублей. На жизнь зарабатывает репетиторством. С 4 учеников в месяц имеет около 10 тысяч рублей. После возможного введения налога для самозанятых Марии придется перечислять в казну 4% от заработка. Такой сценарий девушку, у которой каждая копейка на счету, не устраивает.
- Студенты идут работать не от легкой жизни, как говорится. Те, кому деньги не нужны — они не ходят работать и у них достаточно средств на свои нужды. Люди, которые идут работать — им эти деньги необходимы. Считаю, что снимать с них ещё и налог — это неправильно, - говорит студентка СГСПУ Мария Казандаева. - Мне придется идти куда-то в другое место работать, а я бы очень не хотела прощаться с этим видом деятельности. Я думаю, так поступит далеко не один человек, а 50% студентов, которые таким образом зарабатывают на жизнь.
Самозанятые, обслуживающие юрлиц, будут перечислять в бюджет 6% от своего заработка. При этом таковыми будут считаться те, кто не имеет работников и получает доход не более 10 млн рублей в год. Налог будет включать в себя страховые взносы на обязательное медицинское страхование, при этом правительство не будет отказываться от выплаты самозанятым страховых пенсий по старости. Средства предлагается отчислять единым платежом ежемесячно с банковской карточки через специально разработанное для этого приложение. Впрочем, непонятно кто и как будет контролировать внесение транзакций в приложение.
- Тут есть такой нюанс. Нужно понимать — те, кто занимается репетиторством, фотографированием и так далее, зачастую, это люди, у которых есть ещё основная работа. Работа учителя, преподавателя. Они занимаются репетиторством в свободное от основной работы время, поэтому сам по себе пенсионный стаж им не так важен, потому что он идет по основной работе, - отмечает адвокат адвокатского бюро «RBL» Денис Герасимов.
Государство ежегодно перечисляет за безработных в фонд ОМС порядка 50 миллиардов рублей. Сократить расходы, а заодно пополнить казну за счёт налогов на прибыль самозанятых можно только выведя их из тени. По данным Общественной палаты России, потери бюджетов всех уровней из-за «теневой» экономической занятости населения ежегодно составляют более 1 млрд 200 миллионов рублей. В 2017-м обсуждался вариант с введением патентов для этой категории людей. Предполагалось, что продлевать действие таких документов гражданам придется каждый год и отдавать за это от 20 до 60 тысяч рублей, в зависимости от экономических показателей региона. Но дальше предложений дело не пошло.
- Не каждый предприниматель готов оплатить в момент 50-60 тысяч рублей. В общем же и целом, я считаю, патентная система несёт в себе больше плюсов, чем минусов: предприниматель покупает патент и освобождается от уплаты целого ряда налогов. Простота бухгалтерской отчётности, отсутствие какого-либо бухгалтерского учёта, всё это делает патентную систему очень доступной, - считает финансовый аналитик Алексей Ульянин.
До конца 18-го года для самозанятых действуют налоговые каникулы. Ввести фискальный сбор должны с 1 января 2019-го и пока только в нескольких регионах как пилотный проект. Это касается Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана. Если эксперимент будет удачным, то другие регионы смогут к нему присоединиться, когда пожелают, но, по предварительным данным, не позднее, чем через 10 лет.