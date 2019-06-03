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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости

Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости

Необычный случай произошел на днях в небе над штатом Пенсильвания в США. Пассажирский лайнер Boeing 787-9 летел из Лондона в Лос-Анджелес на высоте 11 километров. В какой-то момент машина попала в поток сильнейшего попутного ветра, который придал лайнеру поистине невероятную 
21 февраля 2019, 11:38
Boeing приступает к выпуску сверхдальних бизнес-джетов

Boeing приступает к выпуску сверхдальних бизнес-джетов

Компания Boeing Business Jets заявила о запуске в производство линейки новых лайнеров. Машины отличаются огромной дальностью полета без дозаправки. BBJ-777-8 с полными баками сможет преодолеть 21 570 км, а BBJ-777-9 – 20 370 км. При этом оба судна обладают просторным 
12 декабря 2018, 01:20
В Самаре совершил нештатную посадку Boeing с 66 пассажирами на борту

В Самаре совершил нештатную посадку Boeing с 66 пассажирами на борту

16 мая в 19:05 в областное ГУ МЧС поступило сообщение о нештатной ситуации на борту самолета «Боинг 737-500» авиакомпании «ЮТэйр», рейс 357. Судно следовало по маршруту Москва - Самара. Предварительная причина инцидента - несрабатывание сигнализации, которая подтверждает выпуск шасси. На 
16 мая 2015, 10:45
NASA планирует отказаться от самарских ракет к 2017 году

NASA планирует отказаться от самарских ракет к 2017 году

В США уже через 3 года намерены отказаться от услуг России по доставке астронавтов к Международной космической станции. Компаниям Boeing и SpaceX будет выделено около 7 миллиардов долларов на завершение разработки собственного пилотируемого корабля к 2017 году.

С 2011 года на 

17 сентября 2014, 02:23
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