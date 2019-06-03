У трех с лишним сотен самолетов Boeing 737 Max и Boeing 737 обнаружили бракованные детали. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) со ссылкой на исследование авиакомпании.
Выяснилось, что у этих крылатых машин неправильно сделаны направляющие планки подкрылков, которые влияют на плавность взлета и посадки. Некачественные детали изнашиваются раньше времени и могут стать причиной повреждений воздушных судов во время полета. Компания определила серийные номера самолетов, на которые могли быть установлены запчасти с дефектом. Эти лайнеры находятся в автопарках по всему миру. Авиаконцерн пообещал проверить все самолеты, уточняет РБК.
Регулятор собирается выпустить предписание для компании Boeing о срочной ликвидации дефектных элементов. Операторы затронутых самолетов за 10 дней будут должны снять с них бракованные детали. Но сначала их придется отозвать из эксплуатации. А это неизбежно ударит по финансовому положению производителя. Стоимость одного самолета Boeing 737 более 120 миллионов долларов.
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