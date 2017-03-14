Ученые из Питтсбургского университета утверждают, что единственным и наиболее действенным способом для похудения является отказ от полуфабрикатов и ресторанной еды. Желающим расстаться с лишними килограммами советуют перестать посещать различные заведения и полностью перейти на домашнюю еду.
Как объясняют специалисты, предлагаемая в ресторанах и кафе пища содержит большое количество соли, сахара и жира. Подсчитано, что такой обед на 60% увеличивает риск последствий неправильного питания. Такая же ситуация складывается и при употреблении полуфабрикатов.
По убеждению ученых, для похудения человеку достаточно всего-навсего расстаться с привычкой есть вне дома. Кстати, это также даст возможность сэкономить бюджет.
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