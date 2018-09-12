3
34
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе

Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе

Британский аукционный дом «Сотбис» выставил на торги 40-летнюю Lada Niva. Особенность машины в том, что она участвовала в известном ралли "Париж - Дакар". Ценник на "Ниву" будет варьироваться от 4,5 до 6,5 млн рублей. Эксперты уверены, что вазовскому внедорожнику 1978 

20 августа 2018, 01:40
В Лондоне продадут картину Малевича «Пейзаж»

В Лондоне продадут картину Малевича «Пейзаж»

Аукционный дом Christie's выставит на торги картину Казимира Малевича «Пейзаж». Работа оценивается в 7-10 миллионов фунтов стерлингов. Торги должны пройти 20 июня.

Картина выполнена гуашью на листе бумаги формата 106Х106 сантиметров. Она была представлена публике в 1911 году. «Пейзаж» относится к 

19 июня 2018, 05:12
В Британии продают дом художника Джона Констебля

В Британии продают дом художника Джона Констебля

200-летний особняк оценили более чем в 5 миллионов долларов.
15 марта 2018, 03:57
Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом

Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом

Компания «Самаранефтегаз» купила на аукционе участок в Саратовской области по цене в 43 раза выше стартовой. За право пользования недрами Успенского нефтяного месторождения вблизи Балаково дочерняя структура «Роснефти» заплатила 1 миллиард 380 миллионов рублей, тогда как торги стартовали с отметки 

13 марта 2018, 09:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх