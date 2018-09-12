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Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе
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20 августа 2018, 01:40
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В Лондоне продадут картину Малевича «Пейзаж»
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19 июня 2018, 05:12
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В Британии продают дом художника Джона Констебля
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15 марта 2018, 03:57
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Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом
Компания «Самаранефтегаз» купила на аукционе участок в Саратовской области по цене в 43 раза выше стартовой. За право пользования недрами Успенского нефтяного месторождения вблизи Балаково дочерняя структура «Роснефти» заплатила 1 миллиард 380 миллионов рублей, тогда как торги стартовали с отметки …
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13 марта 2018, 09:04