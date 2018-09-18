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Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный

Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный

Непростая ситуация сложилась в польском городе Камень-Поморски. Все местные полицейские в полном составе ушли на больничные. Это связано с тем, что в отделениях сложилась острая нехватка сотрудников. Кроме того, летом многие ушли в отпуска. В итоге, на тех, кто остался 
13 августа 2018, 09:11
На военном полигоне в Польше погибли два человека

На военном полигоне в Польше погибли два человека

20 февраля стало известно о ЧП на военном полигоне в районе польского города Дравско-Поморске на западе страны. Там обнаружены тела двух погибших людей. Оба они — гражданские. Об этом рассказал представитель военной жандармерии Даниель Ковальчик.

"На территории полигона произошел инцидент с летальным 
20 февраля 2018, 06:44
В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам

В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам

В польском городе Щецин утилизируют мемориал  «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.

Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, 
10 января 2018, 07:28
В небе над Польшей впервые сняли НЛО

В небе над Польшей впервые сняли НЛО

В польском населенном пункте Стшельно местный житель смог снять пролет неопознанного летающего объекта. Кадры с НЛО уже обсуждают в Сети.
Подобный эпизод оказался для Польши первым в своем роде. Прежде представители инопланетного разума не беспокоили жителей польских регионов, рассказывает iReactor.

30 ноября 2017, 12:14
Воскресший поляк попросил одеяло у работников морга

Воскресший поляк попросил одеяло у работников морга

Житель польского города Каменна-Гура и не догадывался, что после весело проведенной вечеринки очнется в морге. Отдыхая с друзьями, 25-летний Камиль несколько переборщил со спиртным и потерял сознание, сообщает The Daily Mail.
Товарищи отвезли его в стационар, где врачи констатировали факт 

1 декабря 2016, 04:04
СКР проверит информацию об изъятии органов в Царицынском морге Москвы

СКР проверит информацию об изъятии органов в Царицынском морге Москвы

Столичные следователи намерены осуществить проверку появившейся в СМИ информации об изъятии в Царицынском морге органов умерших с целью последующей продажи на черном рынке. Об этом сообщают отечественные информагентства со ссылкой на официального представителя ГСУ СКР по Москве.
Как уточняется, в 

3 июня 2016, 02:47
Полиция Ижевска обнаружила морг в одном из частных домов

Полиция Ижевска обнаружила морг в одном из частных домов

В микрорайоне Восточный поселок полиция прикрыла деятельность ритуального бюро, сотрудники которого вскрывали и бальзамировали трупы в жилом доме.
При обыске дома с высоким металлическим забором обнаружена прозекторская для обработки трупов, оградки, памятники и венки. Использованную воду после омытия трупов сливали 
6 апреля 2015, 08:28
В Германии 92-летняя женщина ожила в морге через 4 часа после смерти

В Германии 92-летняя женщина ожила в морге через 4 часа после смерти

В немецком Гельзенкирхене 92-летняя пенсионерка ожила в морге после того, как 4,5 часа назад врач дал заключение о ее смерти.
Женщину осматривал врач в доме престарелых, после чего ее отвезли в похоронное бюро. Там-то сотрудники бюро и услышали крики пенсионерки 
24 марта 2015, 07:40
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