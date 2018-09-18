Неприятным сюрпризом обернулась вечеринка для жителя Польши пана Кшишфотофа. В кокой-то момент он потерял сознание, а очнулся в морге, в ящике для хранения трупов. Придя в себя, он немедленно выбрался из своего «прибежища» и попросил у сотрудников учреждения одеяла. О том, какова была первая реакция на произошедшее со стороны работников морга, история умалчивает.
На место вызвали полицию. Мужчине посоветовали остаться под наблюдением медиков, но он поехал домой. По дороге пан Кшиштоф изменил свои планы и решил отправиться на вечеринку, чтобы выпить за то, что остался в живых.
Судьбу врача, констатировавшего смерть поляка, теперь будет решать суд, пишет РИА «Новости».
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