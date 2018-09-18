Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный Непростая ситуация сложилась в польском городе Камень-Поморски. Все местные полицейские в полном составе ушли на больничные. Это связано с тем, что в отделениях сложилась острая нехватка сотрудников. Кроме того, летом многие ушли в отпуска. В итоге, на тех, кто остался …