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В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон
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26 ноября 2018, 12:25
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В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах
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23 ноября 2018, 11:37
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В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков
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15 ноября 2018, 09:11
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В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона
В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что …
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8 ноября 2018, 10:55
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Поляк очнулся в морге и отправился «гулять» на вечеринку
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18 сентября 2018, 01:59
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Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный
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13 августа 2018, 09:11
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На военном полигоне в Польше погибли два человека
20 февраля стало известно о ЧП на военном полигоне в районе польского города Дравско-Поморске на западе страны. Там обнаружены тела двух погибших людей. Оба они — гражданские. Об этом рассказал представитель военной жандармерии Даниель Ковальчик.
"На территории полигона произошел инцидент с летальным …
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20 февраля 2018, 06:44
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В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам
В польском городе Щецин утилизируют мемориал «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.
Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, …
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10 января 2018, 07:28
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Ученые: бананы помогают в борьбе с вирусными заболеваниями
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28 декабря 2016, 09:40
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В парижский «Ашан» вместо бананов завезли кокаин
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3 апреля 2015, 11:02