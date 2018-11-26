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Материалы по теме:

В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

В Самаре у выпивавшего на улице мужчины нашли n-метилэфедрон

На улице Ташкентской в Самаре полицейские задержали мужчину - он распивал спиртное в общественном месте. Во время составления протокола 35-летний безработный самарец сильно нервничал, и стражи порядка решили обыскать его. В присутствии понятых у него обнаружили полиэтиленовый пакет с белым 
26 ноября 2018, 12:25
В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах

В Сызрани поймали пассажира, который спрятал полкило героина в трусах

В Сызрани заключили под стражу 43-летнего гражданина Таджикистана. Мужчина подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, утром 16 ноября этот человек был задержан сотрудниками полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте в пассажирском поезде 
23 ноября 2018, 11:37
В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

Следственный отдел по Кировскому району областной столицы завел два уголовных дела в отношении 16-летней и 17-летней девушек. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября 16-летняя подозреваемая купила наркотик массой более 60 грамм, 
15 ноября 2018, 09:11
В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что 
8 ноября 2018, 10:55
Поляк очнулся в морге и отправился «гулять» на вечеринку

Поляк очнулся в морге и отправился «гулять» на вечеринку

Неприятным сюрпризом обернулась вечеринка для жителя Польши пана Кшиштофа. В кокой-то момент он потерял сознание, а очнулся в морге, в ящике для хранения трупов. Придя в себя, он немедленно выбрался из своего «прибежища» и попросил у сотрудников учреждения одеяла. О 

18 сентября 2018, 01:59
Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный

Мы устали, мы уходим: в польском городе все полицейские разом отправились на больничный

Непростая ситуация сложилась в польском городе Камень-Поморски. Все местные полицейские в полном составе ушли на больничные. Это связано с тем, что в отделениях сложилась острая нехватка сотрудников. Кроме того, летом многие ушли в отпуска. В итоге, на тех, кто остался 
13 августа 2018, 09:11
На военном полигоне в Польше погибли два человека

На военном полигоне в Польше погибли два человека

20 февраля стало известно о ЧП на военном полигоне в районе польского города Дравско-Поморске на западе страны. Там обнаружены тела двух погибших людей. Оба они — гражданские. Об этом рассказал представитель военной жандармерии Даниель Ковальчик.

"На территории полигона произошел инцидент с летальным 
20 февраля 2018, 06:44
В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам

В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам

В польском городе Щецин утилизируют мемориал  «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.

Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, 
10 января 2018, 07:28
Ученые: бананы помогают в борьбе с вирусными заболеваниями

Ученые: бананы помогают в борьбе с вирусными заболеваниями

Международная группа ученых из 26 стран неожиданно открыла лечебные свойства бананов. Как выяснилось, этот известный во всем мире фрукт может бороться с вирусами гриппа, гепатита C и ВИЧ.
По словам ученых, в составе бананов имеются белки и гликопротеины лектины, которые 

28 декабря 2016, 09:40
В парижский «Ашан» вместо бананов завезли кокаин

В парижский «Ашан» вместо бананов завезли кокаин

Во Франции в сети магазинов «Ашан» обнаружен кокаин в упаковках для бананов. Работники магазина, распаковывая партию, вместо фруктов обнаружили белый порошок и вызвали полицию, сообщает агентство «РИА Новости».
Сотрудники правопорядка установили, что это кокаин. Всего было 80 кг наркотика.
По 
3 апреля 2015, 11:02
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