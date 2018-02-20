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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик 
10 марта 2018, 04:53
Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
 
По неустановленной пока причине, на 81 километре дороги лоб-в-лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и 

9 марта 2018, 04:27
Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Сегодня, 8 марта, утром в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 8:30 на обводной дороге около поселка Красный Яр Красноярского района столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Camry.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки не 
8 марта 2018, 12:14
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба 

7 марта 2018, 01:04
ДТП с тремя машинами в Самарской области: один человек погиб, еще двое в больнице

ДТП с тремя машинами в Самарской области: один человек погиб, еще двое в больнице

5 марта под Сызранью в Самарской области произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей. Все случилось в четвертом часу дня на въезде в Октябрьск. Водителю грузовика-рефрижератора, ехавшего по трассе, внезапно стало плохо за рулем. Тяжелая машина потеряла управление, выкатилась на 
5 марта 2018, 04:45
Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе

Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе

4 марта в Сергиевском районе Самарской области произошло крупное ДТП, в котором погибли сразу три человека. Трагедия случилась на 1098-м километре трассы М-5. 38-летний водитель грузовика «Mercedes» ехал по дороге из Уфы в сторону Самары. Шофер нарушил правила движения, из-за 

5 марта 2018, 08:56
Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре

Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре

В Самаре ночью три человека погибли в результате пожара. Трагедия произошла в Куйбышевском районе. Около четырех часов ночи пожарные получили сообщение, что на улице Большой Караванной загорелась крыша частного дома. К месту ЧП направили пять единиц пожарной техники. В тушении 

1 марта 2018, 11:51
Жуткое ДТП в Самарской области: два человека погибли после столкновения легковушки и фуры под Сызранью

Жуткое ДТП в Самарской области: два человека погибли после столкновения легковушки и фуры под Сызранью

Жуткая авария произошла 1 марта недалеко от села Репьевка Самарской области. Примерно в 6:40 на 868 километре трассы М-5 49-летний мужчина на автомобиле  Chevrolet Lacetti на полном ходу врезался в фуру Fоton. Большегруз встал на путепроводе из-за того, что в 
1 марта 2018, 11:27
В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам

В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам

В польском городе Щецин утилизируют мемориал  «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.

Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, 
10 января 2018, 07:28
В небе над Польшей впервые сняли НЛО

В небе над Польшей впервые сняли НЛО

В польском населенном пункте Стшельно местный житель смог снять пролет неопознанного летающего объекта. Кадры с НЛО уже обсуждают в Сети.
Подобный эпизод оказался для Польши первым в своем роде. Прежде представители инопланетного разума не беспокоили жителей польских регионов, рассказывает iReactor.

30 ноября 2017, 12:14
Тихая охота: Грибники сорвали учения американских танкистов в Польше

Тихая охота: Грибники сорвали учения американских танкистов в Польше

Американское танковое подразделение отменило стрельбы близ польского города Жагань по причине большого числа грибников, буквально наводнивших местные леса. Об этом, в частности, рассказывает германское издание Der Tagesspiegel.
В Польшу отправились 3,3 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов, в их распоряжении находятся танки, 

10 октября 2017, 10:09
Угрожая машинисту, поляк угнал товарный поезд из 23 вагонов

Угрожая машинисту, поляк угнал товарный поезд из 23 вагонов

В Польше злоумышленник угнал товарный поезд из 23 вагонов. Это случилось в районе вокзала Хотомова. Мужчина ворвался в кабину локомотива и, угрожая лишить жизни машиниста, дал указание следовать дальше.
Задержали преступника на вокзале в центре Легионово. Гражданина для начала препроводили 

14 сентября 2017, 03:18
Взрыв на полигоне унес три жизни

Взрыв на полигоне унес три жизни

Три человека погибли, еще трое госпитализированы с тяжелыми травмами в результате взрыва в Ленинградской области, сообщают федеральные СМИ. ЧП произошло накануне на полигоне в районе поселка Туганы, где, по предварительным данным, занимались утилизацией боеприпасов сотрудники компании Самара-Взрывтехнологии.
Сегодня утром от 

29 сентября 2016, 10:25
16 июля на АвтоВАЗе пройдёт день открытых дверей

16 июля на АвтоВАЗе пройдёт день открытых дверей

Экскурсия на предприятие приурочена к Дню рождения Автоваза, который традиционно отмечается 20 июля. В этом году заводу исполняется 50 лет.

Гости смогут побывать на производстве двигателей, в прессовом цехе, на линии сварки автомобилей на платформе В0, увидеть главный сборочный 
14 июля 2016, 09:28
В Подмосковье воссоздадут лунный и марсианский ландшафты

В Подмосковье воссоздадут лунный и марсианский ландшафты

Ландшафты Луны и Марса воспроизведут на площадях подмосковной тренировочной базы для космонавтов. Огромный тренажер даст возможность шлифовать навыки выхода из посадочного пространства на эти планеты.
Об этом проекте представителям средств массовой информации поведал руководитель Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков. В 

2 июня 2016, 04:20
На полигоне в Республике Марий Эл при утилизации боеприпасов погиб один человек

На полигоне в Республике Марий Эл при утилизации боеприпасов погиб один человек

Сегодня около 7 утра по московскому времени на полигоне в поселке Краснооктябрьский Медведевского района Республики Марий Эл при утилизации боеприпасов произошел взрыв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Есть пострадавшие: один человек погиб, двое раненых доставлены в 

19 августа 2014, 05:48
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