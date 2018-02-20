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Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре
Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик …
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10 марта 2018, 04:53
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Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице
Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и …
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9 марта 2018, 04:27
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Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб
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8 марта 2018, 12:14
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Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области
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7 марта 2018, 02:14
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Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области
Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба …
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7 марта 2018, 01:04
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ДТП с тремя машинами в Самарской области: один человек погиб, еще двое в больнице
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5 марта 2018, 04:45
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Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе
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5 марта 2018, 08:56
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Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре
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1 марта 2018, 11:51
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Жуткое ДТП в Самарской области: два человека погибли после столкновения легковушки и фуры под Сызранью
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1 марта 2018, 11:27
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В польском Щецине пустят на металлолом памятник советским солдатам
В польском городе Щецин утилизируют мемориал «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Серп, молот и пятиконечные звезды снимут и пустят на металлолом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Польское радио.
Представитель городского управления Паулина Лондка заявила, …
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10 января 2018, 07:28
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В небе над Польшей впервые сняли НЛО
В польском населенном пункте Стшельно местный житель смог снять пролет неопознанного летающего объекта. Кадры с НЛО уже обсуждают в Сети.
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30 ноября 2017, 12:14
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Тихая охота: Грибники сорвали учения американских танкистов в Польше
Американское танковое подразделение отменило стрельбы близ польского города Жагань по причине большого числа грибников, буквально наводнивших местные леса. Об этом, в частности, рассказывает германское издание Der Tagesspiegel.
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10 октября 2017, 10:09
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Угрожая машинисту, поляк угнал товарный поезд из 23 вагонов
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14 сентября 2017, 03:18
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Взрыв на полигоне унес три жизни
Три человека погибли, еще трое госпитализированы с тяжелыми травмами в результате взрыва в Ленинградской области, сообщают федеральные СМИ. ЧП произошло накануне на полигоне в районе поселка Туганы, где, по предварительным данным, занимались утилизацией боеприпасов сотрудники компании Самара-Взрывтехнологии.
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29 сентября 2016, 10:25
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16 июля на АвтоВАЗе пройдёт день открытых дверей
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14 июля 2016, 09:28
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В Подмосковье воссоздадут лунный и марсианский ландшафты
Ландшафты Луны и Марса воспроизведут на площадях подмосковной тренировочной базы для космонавтов. Огромный тренажер даст возможность шлифовать навыки выхода из посадочного пространства на эти планеты.
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2 июня 2016, 04:20
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На полигоне в Республике Марий Эл при утилизации боеприпасов погиб один человек
Сегодня около 7 утра по московскому времени на полигоне в поселке Краснооктябрьский Медведевского района Республики Марий Эл при утилизации боеприпасов произошел взрыв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Есть пострадавшие: один человек погиб, двое раненых доставлены в …
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19 августа 2014, 05:48