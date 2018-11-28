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В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского 
28 ноября 2018, 07:09
В блогах: скоро в России могут начаться

В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"

Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".

"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. 
28 ноября 2018, 05:27
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» 
28 ноября 2018, 04:45
Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Прокуратура Самарской области заступилась за тольяттинского водителя, который получил штраф за то, что пропустил «скорую помощь». Штраф был выписан еще в августе, автомобилист пытался его обжаловать, но безуспешно. В ГИБДД объяснили, что он должен был изначально расположить свою машину на 
28 ноября 2018, 04:31
В Самаре Toyota врезалась в дерево после ДТП с Datsun

В Самаре Toyota врезалась в дерево после ДТП с Datsun

Накануне, 27 ноября, в областной столице произошла крупная дорожная авария. В 9:20 29-летний водитель на иномарке Datsun ехал по межквартальному проезду со стороны Красноглинского шоссе в направлении санатория «Красная Глинка». Однако автомобилист не справился с управлением и оказался на встречке, 
28 ноября 2018, 02:38
Двое в больнице: под Тольятти автоледи скатилась в кювет и протаранила дерево

Двое в больнице: под Тольятти автоледи скатилась в кювет и протаранила дерево

В понедельник, 26 ноября, в Ставропольском районе в ДТП пострадали два человека. В 16:20 52-летняя женщина ехала на автомобиле «Лада Калина» по трассе «Тольятти - Узюково - Димитровград» в направлении Автограда. На 12 километре дороги автоледи нарушила правила расположения машины 
27 ноября 2018, 01:29
В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely

В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely

В понедельник, 26 ноября, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:15 47-летний водитель ехал на автомобиле Geely по улице Ларина. В районе дома №98А он сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок гулял 
27 ноября 2018, 11:59
В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В понедельник, 26 ноября, в 17:30 в областной столице случилась смертельная дорожная авария. ДТП зафиксировали на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры. По предварительным данным полицейских, 37-летний мужчина ехал за рулем Audi Q5 и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в 
26 ноября 2018, 08:45
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