Ожирение отрицательно отражается на качестве и длительности сна людей. Такое утверждение сделали австралийские ученые после продолжительных исследований.
В серии экспериментов принимали участие 42 человека с избыточной массой тела. Главной задачей специалистов было определение зависимости сна человека от веса. В конечном итоге была отмечена закономерность между массой и желанием участников опытов спать днем.
Как выяснилось, по мере похудения у добровольцев увеличивалась сонливость в светлое время суток. Такой эффект наблюдался как при естественном сбросе веса в процессе диеты, так и при расставании с ненужными килограммами после хирургического вмешательства.
Ученые говорят, что в перспективе их наработки можно применять при создании эффективных методик по борьбе с ожирением.
|
Ученые назвали идеальное количество занятий любовью в неделю
Ученые из Университета Торонто в процессе исследований установили оптимальное число сексуальных контактов в неделю. Они считают, что для продолжительных отношений нужно не так много интимной близости, информирует Social Psycological and Personality Science.
|
31 января 2017, 10:50
|
Ученые обнаружили на Луне кислород с Земли
Ученые из Университета Осаки заявили об очередном открытии. Японские специалисты обнаружили на Луне кислород, который, как утверждается, туда в свое время принес солнечный ветер из атмосферы Земли. Об этих разработках рассказывают зарубежные информагентства.
|
31 января 2017, 09:35
|
Исследование: 30 тыс. лет назад на Алтае жили зебро-ослоподобные существа
Ученые из Сибирского отделения РАН в ходе исследований костных останков в известной Денисовой пещере на Алтае, установили, что одна из костей принадлежит так называемой лошади Оводова. Это зебро-ослоподобное существо, обитавшее 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком.
|
31 января 2017, 09:33
|
Ученые открыли в недрах Земли «фабрику по производству воды»
Большая часть всей воды на поверхности нашей планеты была получена в результате реакций в земных недрах, а не поступила из космоса после бомбардировки астероидами. Так утверждают ученые, которые обнаружили доказательства происхождения воды.
|
30 января 2017, 05:19
|
Ученые: Лимит сна влияет на продолжительность жизни людей
Лимит сна может серьезно повлиять на продолжительность жизни людей. Об этом заявила группа ученых, представляющих Лондонский имперский колледж и Уорвикский университет.
|
27 января 2017, 10:48
|
Американские ученые исследовали сон россиян
|
24 января 2017, 04:30
|
Ученые сравнили продолжительность сна жителей России и других стран
Австралийские и американские ученые проанализировали среднюю продолжительность сна у людей из разных регионов планеты. Они решили определить, жители каких государств тратят больше времени на ночной отдых. На первом месте по этому показателю оказались аргентинцы.
|
24 января 2017, 10:10
|
Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей
Английские ученые открыли несколько эффективных методов борьбы с бессонницей. Итоги масштабного исследования опубликованы на страницах специализированных изданий.
|
23 января 2017, 11:12
|
Ученые: Полные люди считают свой вес нормой
|
5 декабря 2016, 10:01
|
Ученые: Сладкие продукты не являются причиной набора лишнего веса
Сладкие продукты не приводят к набору веса. Так утверждают американские ученые-диетологи из университета в Нью-Мехико.
|
17 ноября 2016, 05:36
|
Ученые установили, почему вес возвращается после диеты
Ученые открыли, почему большое число людей после завершения диеты опять набирают лишний вес. Исследование с участием 137 человек старше 50 лет провели специалисты из Университета Питтсбурга. Они говорят, что для поддержания формы человек должен контролировать количество потребляемых калорий и больше …
|
16 ноября 2016, 09:50
|
Ученые назвали простейший способ сбросить лишний вес
Ученые из университета Колорадо утверждают, что 300 минут легкой физической активности в неделю помогут людям сохранить форму. Чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо проводить как можно меньше времени в сидячем положении. В эксперименте приняли участие 100 добровольцев.
|
7 ноября 2016, 02:40