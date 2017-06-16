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В блогах: Мехзавод начали благоустраивать, но пьяные никуда не исчезли
Блогер missis_ykcyc поведала, что на "Мехзаводе, наконец-то, начали красоту наводить". "И пусть это пока видно лишь в центральной части поселка - в парке, но начало положено! Смею надеяться, что в скором времени Мехзавод преобразится до неузнаваемости. В лучшую, разумеется, …
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16 июня 2017, 08:20
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На фондовом рынке исчезли капиталы богатейших семей Самарской области
Более миллиарда рублей может составить ущерб от действий экс-руководителя самарского филиала компании "Тройка Диалог" Алексея Верещагина. Уникальное уголовное дело, в котором рассказывается о пропаже крупных денежных сумм, переданных ему в доверительное управление многими состоятельными и известными в Самарской области людьми, рассматривают …
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15 июня 2017, 07:25
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Открыть пляжи в Самаре помешала вода
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15 июня 2017, 11:08
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По улице Николая Панова лучше не ездить до 13 августа
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13 июня 2017, 09:57
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«Рулят» подержанные: у жителей Самары не хватает денег на новые автомобили
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9 июня 2017, 05:55
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Самарцев обеспечат бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов
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9 июня 2017, 07:00
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Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке
В Самаре проезжая часть на улицах Физкультурной и Теннисной оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Ведомство в ходе выездной проверки обнаружило на Безымянке выбоины, размеры которых превышают допустимые ГОСТом. В адрес директора муниципального предприятия «Благоустройство» внесено …
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7 июня 2017, 12:30
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В Самаре появятся футболисты-гиганты
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1 июня 2017, 09:36
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«Волгатрансстрой» заработает на благоустройстве «Самара Арены»
Участок вокруг строящегося стадиона «Самара Арены» начнет благоустраивать компания «Волгатрансстрой-9», говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги тендера по определению подрядчика на проведение первого этапа благоустройства территории подвело областное «Управление капитального строительства». «ВТС-9» согласилась выполнить работы за 25 млн 800 тысяч …
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26 мая 2017, 03:38
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Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы
В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.
Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет …
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15 мая 2017, 07:15
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В Самаре на Безымянке пенсионерка дала бой гопнику, который попытался ее ограбить
Самарская полиция расследует неудачную попытку ограбления. По версии стражей порядка, молодой злоумышленник намеревался выхватить у пенсионерки сумку, однако жертва оказала рьяное сопротивление.
Преступление произошло в подъезде одного из домов на улице Свободы в Кировском районе. По предварительной версии полицейских, …
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16 апреля 2017, 02:48
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Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе
В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.
Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под …
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13 апреля 2017, 01:53