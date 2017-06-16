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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Блогер missis_ykcyc поведала, что на "Мехзаводе, наконец-то, начали красоту наводить". "И пусть это пока видно лишь в центральной части поселка - в парке, но начало положено! Смею надеяться, что в скором времени Мехзавод преобразится до неузнаваемости. В лучшую, разумеется, 
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На фондовом рынке исчезли капиталы богатейших семей Самарской области

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15 июня 2017, 07:25
Открыть пляжи в Самаре помешала вода

Открыть пляжи в Самаре помешала вода

Запланированное на 15 июня открытие пляжей в Самаре не состоялось. Уровень воды в Волге пока остается выше нормы, сообщили в городской администрации. Так как часть пляжей остается под водой, нет возможности установить там необходимое оборудование.
Отметим, в этом сезоне пляжей 

15 июня 2017, 11:08
По улице Николая Панова лучше не ездить до 13 августа

По улице Николая Панова лучше не ездить до 13 августа

С 13 июня по 22 июня 2017 года включительно в Самаре будет ограничено движение по улице Николая Панова на пересечении с улицей Подшипниковая, сообщает администрация Самары.
Впрочем, с 23 июня проехать в этом районе будет все равно затруднительно. Как сообщает мэрия, 

13 июня 2017, 09:57
«Рулят» подержанные: у жителей Самары не хватает денег на новые автомобили

«Рулят» подержанные: у жителей Самары не хватает денег на новые автомобили

В Самарской губернии из десяти покупаемых легковых автомобилей семь – подержанных и только три – новых. Это выяснило Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в своем исследовании рынка легковых автомобилей в России по итогам четырех месяцев 2017 года. Проект охватывал первичный и вторичный рынки 

9 июня 2017, 05:55
Самарцев обеспечат бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов

Самарцев обеспечат бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов

В Самаре появились специальные аппараты с бесплатными пакетами для уборки собачьих экскрементов.  Пока есть только четыре таких ящика, они установлены в Ленинском районе – на Никитинской площади, а также на улицах Клинической и Садовой. Инициатива поступила от местной молодежи. Для реализации 
9 июня 2017, 07:00
Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке

Самарская прокуратура выявила опасные участки на Безымянке

В Самаре проезжая часть на улицах Физкультурной и Теннисной оказалась ненадлежащего качества. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области. Ведомство в ходе выездной проверки обнаружило на Безымянке выбоины, размеры которых превышают допустимые ГОСТом. В адрес директора муниципального предприятия «Благоустройство» внесено 

7 июня 2017, 12:30
В Самаре появятся футболисты-гиганты

В Самаре появятся футболисты-гиганты

В 2017 году в Самаре появятся футболисты-гиганты. Высота одной топиарной фигуры будет два метра, другой – 3 метра. Запланировано создание и других зеленых скульптур на спортивную тематику: бутсы с мячом, «летящего» мяча, мяча на волнах и тому подобного. Всего город 

1 июня 2017, 09:36
«Волгатрансстрой» заработает на благоустройстве «Самара Арены»

«Волгатрансстрой» заработает на благоустройстве «Самара Арены»

Участок вокруг строящегося стадиона «Самара Арены» начнет благоустраивать компания «Волгатрансстрой-9», говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги тендера по определению подрядчика на проведение первого этапа благоустройства территории подвело областное «Управление капитального строительства». «ВТС-9» согласилась выполнить работы за 25 млн 800 тысяч 

26 мая 2017, 03:38
Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.

Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет 
15 мая 2017, 07:15
В Самаре на Безымянке пенсионерка дала бой гопнику, который попытался ее ограбить

В Самаре на Безымянке пенсионерка дала бой гопнику, который попытался ее ограбить

Самарская полиция расследует неудачную попытку ограбления. По версии стражей порядка, молодой злоумышленник намеревался выхватить у пенсионерки сумку, однако жертва оказала рьяное сопротивление.
 
Преступление произошло в подъезде одного из домов на улице Свободы в Кировском районе. По предварительной версии полицейских, 
16 апреля 2017, 02:48
Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.

Как уже сообщала «ТЕРРА», из-под 
13 апреля 2017, 01:53
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