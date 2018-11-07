Самарцев поощрят призами за участие в субботнике В Самаре за участие в субботнике горожанам обещают давать поощрительные призы. Общегородской субботник, приуроченный к подготовке к ЧМ-2018, запланирован на 21 апреля. Кроме того, еще два субботника намечены на 14 и 28 апреля. Об этом сообщил замруководителя управления благоустройства из …