Жителей Самары попросили сообщать о незаконных табачных киосках. Мэрия города объявила акцию "Дело Табак". С 8 по 30 ноября самарцы могут позвонить по телефону горячей линии в департамент потребительского рынка и сообщить о месторасположении ларька. Первые позвонившие получат призы: спортинвентарь, пригласительные билеты на футбольный матч "Крылья Советов" - "Ростов", который пройдет на "Самара Арене" 8 декабря. Администрация напоминает, что розничная продажа табачных изделий запрещается в организациях здравоохранения, культуры и спорта, на жд-, авто- и речных вокзалах, а также рядом с образовательными учреждениями - на расстоянии менее 100 метров от границ школ. Измерения следует производить по кратчайшему пути - по прямой линии.
Телефон горячей линии: (846) 332-54-52
Звонить по будням - с 9:00 до 17:00.
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