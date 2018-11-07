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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

Самарцев поощрят призами за участие в субботнике

Самарцев поощрят призами за участие в субботнике

В Самаре за участие в субботнике горожанам обещают давать поощрительные призы. Общегородской субботник, приуроченный к подготовке к ЧМ-2018, запланирован на 21 апреля. Кроме того, еще два субботника намечены на 14 и 28 апреля. Об этом сообщил замруководителя управления благоустройства из 
4 апреля 2018, 02:08
Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!

Хотите призы от «Русского Радио» в Самаре? Приходите в «Космопорт» 11 ноября!

Хотите выиграть призы от радиостанции «Русское Радио» в Самаре? Тогда приходите 11 ноября в ТРК «Космопорт».

В 12:30 здесь стартует грандиозный праздник, который для своих читателей проводит журнал «Телесемь». Вас ждет:

- фееричное шоу проекта «Барабаны Аше»,
10 ноября 2017, 05:10
DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!

DFM в Самаре 13 лет: настраивайся на 102,9 FM и выигрывай призы!

1 апреля – не просто день шуток и смеха. 1 апреля – день рождения DFM в Самаре! Ровно 13 лет назад на волне 102,9 FM начала свое вещание новая динамичная и стильная радиостанция! 
31 марта 2017, 03:05
В блогах: болельщики ФК

В блогах: болельщики ФК "Крылья Советов" получили призы

Пользователь социальной сети фейсбук Слава Чудо сообщил, что на базе футбольного клуба «Крылья Советов» игроки нашей команды вручили призы болельщикам, которые стали победителями конкурсов. Станислав Драгун передал 44-килограммовый мешок картофеля Андрею Матренину, угадавшему точное количество болельщиков, поддержавших "Крылья Советов" 
1 октября 2015, 09:22
В Самаре нелегально торговали алкоголем

В Самаре нелегально торговали алкоголем

В самарском баре на улице Венцека незаконно торговали алкоголем. Данный факт установили полицейские в ходе спецрейда. Изъято более 40 литров спиртного и 36 000 рублей. Отметим, данное заведение попало в поле зрения правоохранителей уже 4-й раз подряд. Сейчас оно закрыто, 
31 августа 2015, 11:08
На «Яндексе» появились нелегальные Apple Watch

На «Яндексе» появились нелегальные Apple Watch

Федеральная таможенная служба начала проверку по факту продаж нелегальных Apple Watch. Об этом сообщает "Коммерсант".

С жалобой в ведомство обратились сотрудники Ассоциации компаний интернет-торговли, которые заявили, что большинство продавцов «умных часов» на «Яндекс.Маркете» - мошенники.

Сейчас работники таможни проверяют весь товар, выставленный 
27 июля 2015, 12:10
В городах до четверти алкоголя может продаваться в нелегальных магазинах

В городах до четверти алкоголя может продаваться в нелегальных магазинах

Аналитики Infoline изучили ассортимент 23 800 магазинов в 10 крупных городах (Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Уфа и Хабаровск) в декабре 2013 г. и январе 2014 г. Они сопоставили число магазинов, которые продают алкоголь, с количеством 

2 апреля 2014, 10:54
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