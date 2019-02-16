В кино в России стали ходить больше В октябре число посетителей кинотеатров перевалило за 14 млн зрителей - это на 13% больше, чем за тот же месяц год назад. Причём подавляющая часть киноманов пришла на просмотр иностранных картин, а не отечественных. Общие сборы только за октябрь достигли …