Жителей Самары пригласили сняться в новом короткометражном фильме ужасов. Роли получат три женщины и мужчина. Кастинг на «ужастик» состоится в 19:00 21 февраля в "ДК Союз" на улице Молодогвардейской. Об этом информирует оргкомитет Самарского фестиваля независимого кино "70/30".
Сняться в ужастике могут далеко не все. На главную роль могут претендовать мужчина и женщина в возрасте от 25 до 35 лет, им достанутся соответственно 15 и 30 минут экранного времени. На эпизодическую роль нужна женщина до 35 лет (она появится 2 минуты в кадре) и женщина в возрасте от 50 лет (ей отведут 5 минут экранного времени).
Снимать картину будет Владимир Метальников. Подать заявку на кастинг можно ему в ВК.
Метальников известен тем, что снял короткометражку "Бабайка". Этот 3-минутный фильм стал лауреатом 7-ми международных киноконкурсов. «Бабайка» была признана "Самым страшным самарским фильмом 2017 года".