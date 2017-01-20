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Бункер S

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Материалы по теме:

Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре

Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре

В Сети появились изображения сквера и памятника Эльдару Рязанову, которые откроют в Самаре. 

Сквер-терраса появится возле дома №120 на улице Фрунзе, где Рязанов провел первые месяцы своей жизни. На стене дома установлена мемориальная доска в виде телевизора. В ноябре 
2 декабря 2016, 01:10
В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина

В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина

15 ноября в галерее "Вавилон" открывается выставка Николая Вдовкина, известного в России и за границей в первую очередь своими эмалями. Мастер работает в самых разных жанрах и техниках, делает витражи, мозаики, расписывает храмы, пишет иконы и преподает. Его творения находятся 

14 ноября 2016, 05:19
Сергей Шнуров откроет в Петербурге выставку своих картин

Сергей Шнуров откроет в Петербурге выставку своих картин

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров собирается открыть в петербургском музее современного искусства «Эрарта» выставку собственных работ. Об этом сообщают отечественные информагентства.
По заявлению исполнителя, экспозиция получит название «Ретроспектива бренд-реализма». Как отмечает Шнуров, бренд-реализм - это подмена истинной реальности реальностью произведенной.

20 октября 2016, 10:52
В Самаре пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров

В Самаре пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров

В Самарском доме молодежи пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров. Обучение организуют по шести самым востребованным направлениям добровольческой деятельности.

Можно выбрать из следующих программ: социальное, медицинское, спортивное волонтёрство, добровольческое направление в Российском движении школьников, волонтёрство в сфере медиа. Кроме того, будут 

5 октября 2016, 04:23
Одиннадцать картин Рафаэля на выставке в Москве застраховали на суммы до 100 млн евро каждая

Одиннадцать картин Рафаэля на выставке в Москве застраховали на суммы до 100 млн евро каждая

13 сентября в Москве в музее имени Пушкина открывается экспозиция бессмертных полотен художника, привезенных из Италии.
9 сентября 2016, 10:58
В Самаре пройдет семейный праздник «Яблочный день»

В Самаре пройдет семейный праздник «Яблочный день»

В субботу, 3 сентября, Самарский литературный музей организует семейный праздник – «Яблочный день». Он пройдет на территории усадьбы Алексея Толстого по адресу: улица Фрунзе, 155.

В этом году посетителей праздника ожидает «Яблочное путешествие». Сотрудники музея расскажут о яблоках применительно к культуре 

2 сентября 2016, 11:40
В Якутии появится первый в России музей кембрийского периода

В Якутии появится первый в России музей кембрийского периода

В Якутии заработает первый в России музей кембрийского периода. Произойдет это в 2018 году. Раннекембрийские отложения были найдены учеными в ходе экспедиции в этом российском регионе.
В 2015 году в ходе серии научных исследований во всемирно известном парке "Ленские столбы" 

24 августа 2016, 06:59
В блогах: музей Жигулёвской ГЭС

В блогах: музей Жигулёвской ГЭС

Блогер Вадим Кондратьев побывал в музее Жигулевской ГЭС. "Он был открыт в сентябре 2005 года в присутствии Анатолия Чубайса, во время проведения третьего съезда гидроэнергетиков России. Жигулевский музей стал эталоном для других музеев на ГЭС Волжско-Камского каскада. Музей располагается 
13 июля 2016, 06:25
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