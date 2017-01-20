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Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре
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2 декабря 2016, 01:10
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В Самаре откроется выставка известного в мире художника Николая Вдовкина
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14 ноября 2016, 05:19
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Сергей Шнуров откроет в Петербурге выставку своих картин
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров собирается открыть в петербургском музее современного искусства «Эрарта» выставку собственных работ. Об этом сообщают отечественные информагентства.
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20 октября 2016, 10:52
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В Самаре пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров
В Самарском доме молодежи пройдут бесплатные образовательные курсы для волонтёров. Обучение организуют по шести самым востребованным направлениям добровольческой деятельности.
Можно выбрать из следующих программ: социальное, медицинское, спортивное волонтёрство, добровольческое направление в Российском движении школьников, волонтёрство в сфере медиа. Кроме того, будут …
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5 октября 2016, 04:23
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Одиннадцать картин Рафаэля на выставке в Москве застраховали на суммы до 100 млн евро каждая
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9 сентября 2016, 10:58
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В Самаре пройдет семейный праздник «Яблочный день»
В субботу, 3 сентября, Самарский литературный музей организует семейный праздник – «Яблочный день». Он пройдет на территории усадьбы Алексея Толстого по адресу: улица Фрунзе, 155.
В этом году посетителей праздника ожидает «Яблочное путешествие». Сотрудники музея расскажут о яблоках применительно к культуре …
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2 сентября 2016, 11:40
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В Якутии появится первый в России музей кембрийского периода
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24 августа 2016, 06:59
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В блогах: музей Жигулёвской ГЭС
Блогер Вадим Кондратьев побывал в музее Жигулевской ГЭС. "Он был открыт в сентябре 2005 года в присутствии Анатолия Чубайса, во время проведения третьего съезда гидроэнергетиков России. Жигулевский музей стал эталоном для других музеев на ГЭС Волжско-Камского каскада. Музей располагается …
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13 июля 2016, 06:25