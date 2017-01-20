В Якутии заработает первый в России музей кембрийского периода. Произойдет это в 2018 году. Раннекембрийские отложения были найдены учеными в ходе экспедиции в этом российском регионе.

В 2015 году в ходе серии научных исследований во всемирно известном парке "Ленские столбы" …