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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны

Полицейские узнали, что 44-летний житель Пестравского района может быть причастен к обороту наркотиков. Силовики задержали подозреваемого у него на работе. Во время разговора мужчина внезапно упал, у него начались судороги. На место вызвали врачей, которые обследовали пациента и объяснили, что 
14 марта 2019, 05:14
Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего

Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не 
14 марта 2019, 04:30
Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в губернии вскроются в конце этого месяца, примерно с 26 марта по 10 апреля - такой прогноз озвучили специалисты в четверг, 14 марта, на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. На сегодняшний день на них сохраняется 
14 марта 2019, 04:33
Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки

Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки

Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам 
14 марта 2019, 03:48
«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода

В среду, 13 марта, на трассе в Пестравском районе Самарской области произошла смертельная авария. В 20:30 56-летний водитель ехал на грузовике Volvo с полуприцепом-самосвалом по автодороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в направлении Саратова. По пути шофер сбил 
14 марта 2019, 03:07
Самарцы выбирают «Блогера года»

Самарцы выбирают «Блогера года»

Телерадиокомпания ТЕРРА проводит очередной ежегодный конкурс «Лучший блогер года». В рамках мероприятия будет разыграна номинация – «Лучший самарский автор в Facebook».

Конкурс пройдет в три этапа – 1/4 финала, полуфинал и финал.

Расписание:

1/4 финала: 5 марта 
7 марта 2019, 12:59
Горячая штучка: жена самарского олигарха поселилась в самом дорогом отеле Лас-Вегаса и готовится к конкурсу «Миссис мира»

Горячая штучка: жена самарского олигарха поселилась в самом дорогом отеле Лас-Вегаса и готовится к конкурсу «Миссис мира»

Конкурс красоты «Миссис мира 2019» в этом году пройдет в американском городе Лас-Вегас. Самую прекрасную замужнюю женщину мира будут выбирать с 29 апреля по 4 мая. В качестве площадки для мероприятия организаторы выбрали один из самых шикарных и дорогих местных 
1 марта 2019, 11:22
Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Берегись автомобиля»?

Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Берегись автомобиля»?

Наш сегодняшний тест посвящен легендарному фильму «Берегись автомобиля». Его снял наш земляк Эльдар Рязанов. Работа над картиной проходила сложно. Иннокентий Смоктуновский поначалу наотрез отказывался от участия в съемках. Согласился он только после долгих уговоров со стороны режиссера. Для этого Эльдар 
26 февраля 2019, 01:32
Прошла жеребьевка конкурса «Блогер года - 2018»

Прошла жеребьевка конкурса «Блогер года - 2018»

Совсем немного времени остается до того момента, как самарцы смогут выбрать лучшего ЖЖ-автора в нашем городе. 1 марта стартует голосование в конкурсе «Блогер года - 2018». Он проходит уже в восьмой 
22 февраля 2019, 03:03
«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте

«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте

Стало известно, что жена известного самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына стала официальным представителем конкурса красоты «Миссис Россия Мира — 2019». Её новая запись в инстаграме завлекает не только мужчин, но и женщин: супруга олигарха предлагает поучаствовать в конкурсе.
12 февраля 2019, 06:12
Самарцам показали проект ретро-почты

Самарцам показали проект ретро-почты

В Сети появилась визуализация здания ретро-почты на улице Молодогвардейской, которую могут открыть в бывшем доме купца Иванова. Авторы идеи рассказали, что гости музея смогут увидеть почту конца XIX века, почувствовать ее особенную атмосферу и написать письмо гусиным пером. Как рассказал 
5 февраля 2019, 01:30
Специалисты назвали самый посещаемый музей мира

Специалисты назвали самый посещаемый музей мира

Специалисты назвали самый посещаемый  музей в мире. Им оказался  комплекс «Гугун» в Запретном городе в Пекине. В этом году в нем побывали более 17 миллионов гостей, сообщает ТАСС. Отмечается, что 40% посетителей приходится на молодежь в возрасте до 30 
17 декабря 2018, 01:07
Тест: сможете ли вы узнать фильм Эльдара Рязанова по одному кадру?

Тест: сможете ли вы узнать фильм Эльдара Рязанова по одному кадру?

30 ноября 2015 года не стало известнейшего режиссера, почетного гражданина Самары Эльдара Рязанова. На его фильмах выросло уже не одно поколение нашей страны, благодаря тому, что вопросы, поднимаемые в них, не теряют своей актуальности даже сейчас. Плюс к этому великолепная 
30 ноября 2018, 07:58
Самарцам покажут графику и скульптуры мастера ар-деко Эрте

Самарцам покажут графику и скульптуры мастера ар-деко Эрте

В четверг, 15 ноября, в Самарском художественном музее откроется выставка «Гений ар-деко. Эрте». Экспозицию составят графика и скульптура выдающегося художника, модельера и декоратора 20 столетия Романа Тыртова — Эрте. Начало мероприятия в 19:00. Представители музея напоминают, что мастер создавал фантастические 
12 ноября 2018, 11:34
Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».

По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он 
20 августа 2018, 03:28
В блогах:

В блогах: "пройти мимо этого дома невозможно" - о музее Эльдара Рязанова в Самаре

Блогер Алексей Жирухин побывал в музее Эльдара Рязанова, недавно открытом в Самаре на улице Фрунзе.

"Это первый в стране музей выдающегося режиссера, народного артиста СССР и почетного гражданина Самары, - пишет автор. - Место выбрано неслучайно: на первом 
11 июля 2018, 10:25
Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

Тысячные посетители побывали в доме-музее Эльдара Рязанова в Самаре

В четверг, 5 июля, музей легендарного кинорежиссера Эльдара Рязанова, который открылся полтора месяца назад в Самаре, отмечает знаменательное событие. 

 

В преддверии Дня семьи, любви и верности его тысячными посетителями стали супруги, прожившие в браке более сорока лет.
 

- Это очень редкое 

5 июля 2018, 04:37
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