Сухой закон: правительство Самарской области ввело полный запрет на розничную продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня
Кроме того, 24-го числа спиртное не будут продавать и в поселке Прибрежный - это связано с проведением в том районе молодежного форума «iВолга».
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