1
55
59
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                888    d8P                            8888888b.             888     888 
                888   d8P                             888   Y88b            888     888 
                888  d8P                              888    888            888     888 
 88888b.d88b.   888d88K      88888b.d88b.    .d8888b  888   d88P   .d88b.   888     888 
 888 "888 "88b  8888888b     888 "888 "88b  d88P"     8888888P"   d88P"88b  888     888 
 888  888  888  888  Y88b    888  888  888  888       888         888  888  888     888 
 888  888  888  888   Y88b   888  888  888  Y88b.     888         Y88b 888  Y88b. .d88P 
 888  888  888  888    Y88b  888  888  888   "Y8888P  888          "Y88888   "Y88888P"  
                                                                       888              
                                                                  Y8b d88P              
                                                                   "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Минпромторг: Закон о мобильной торговле должен быть принят в этом году

Минпромторг: Закон о мобильной торговле должен быть принят в этом году

Минпромторг выступил с заявлением, что закон о мобильной и нестационарной торговле народные избранники могут принять уже до конца текущего года. Законопроект ждет рассмотрения и будет одобрен без доработок.
В новом документе содержатся все права и обязанности малого бизнеса, в частности 

21 июня 2017, 05:24
Самарские алкомаркеты хотят перевести на 15-часовой режим работы

Самарские алкомаркеты хотят перевести на 15-часовой режим работы

Во вторник, 20 июня, на комитете по промышленности областные депутаты одобрили поправки в региональный закон об алкоголе. Время работы точек по продаже спиртного предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 часов. Если поправки в 

20 июня 2017, 08:00
Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

В Шанхае шведская корпорация Wheelys проводит тестирование круглосуточного минимаркета Moby на колесах. Процесс покупки подразумевает полное самообслуживание.
В магазине нет ни одного продавца. Минимаркет работает, используя энергию солнца. Он автоматически пополняет ассортимент товаров, давая возможность владельцам экономить средства на грузчиках 

19 июня 2017, 10:01
В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия

В России пьяниц и наркоманов навсегда лишат права на ношение оружия

В Госдуме предложили пожизненно лишать права на владение оружием за его ношение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сейчас санкция за это составляет всего от одного до двух лет. Депутаты также намерены рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение 

13 июня 2017, 12:35
В Красноглинском районе Самары временно запретят торговать алкоголем

В Красноглинском районе Самары временно запретят торговать алкоголем

В связи с проведением молодежного форума «iВолги-2017» в Красноглинском районе Самары на десять дней будет введен запрет на продажу алкоголя. Ограничительные меры будут действовать с 14 по 24 июня на территориях, которые находятся в районе Мастрюковских озер, где традиционно проводится 
9 июня 2017, 04:03
Для 9000 самарцев устроили математические испытания

Для 9000 самарцев устроили математические испытания

В среду, 31 мая, одиннадцатиклассники Самарской области сдают единый госэкзамен по математике базового уровня. Заявления на участие в ЕГЭ подали более 9000 выпускников. Контрольно-измерительные материалы содержат 20 заданий, на решение которых отводится 3 часа. Тесты проходят в 15 школах Самары. 

31 мая 2017, 11:46
Готовность номер один: Самарские школы в ожидании ЕГЭ

Готовность номер один: Самарские школы в ожидании ЕГЭ

Уже в следующий понедельник стартует экзаменационная пора. В первый день ЕГЭ выпускники покажут свои знания по таким дисциплинам, как география и информатика.
В Самаре будут работать 28 пунктов проведения Единого государственного экзамена. На данный момент все подготовительные мероприятия завершены. Специально 

23 мая 2017, 09:20
В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ

В России хотят запретить сцены распития алкоголя на ТВ

Центр разработки национальной алкогольной политики инициировал появление законопроекта о запрете на демонстрацию сцен распития алкоголя по телевидению с 6 до 23 часов. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на письмо ЦРНАП главе кабинета министров.
Как говорится в документе, телевизионщикам 

17 мая 2017, 12:10
На каникулах самарские школьники будут подрабатывать помощниками садовника и офис-менеджерами

На каникулах самарские школьники будут подрабатывать помощниками садовника и офис-менеджерами

Этим летом самарские школьники смогут отдохнуть в 10 муниципальных оздоровительных лагерях, а также в 178 с дневным пребыванием, организованных на базе школ. К первой смене практически все готово.
 
Наталия Кудрявцева, руководителя Департамента образования г.о. Самара:
- С 25 по 

16 мая 2017, 04:40
Самарским школам на капремонт нужно денег в пять раз больше

Самарским школам на капремонт нужно денег в пять раз больше

До начала летних каникул осталось всего две недели. Как только закончится учебный процесс, в школах должен начаться капитальный ремонт. Но финансирования на это не хватает. Проблема широко обсуждалась сегодня на профильном комитете в городской думе.
В этом году на капитальный 

16 мая 2017, 04:29
Торговцы сувенирами просят 9 точек в историческом центре Самары

Торговцы сувенирами просят 9 точек в историческом центре Самары

Ассоциация предпринимателей «Продвижение» и СРОО «Гильдия мастеров ДПИ и ремесел» просит Губдуму предоставить места для сезонной продажи сувениров изделий народного творчества. Речь ведется о гостевых и туристических маршрутах областной столицы.
При этом «Продвижение» собирается отвечать за внешний вида торговых точек, 

15 мая 2017, 12:07
Названы самые массовые профессии в России

Названы самые массовые профессии в России

Самая массовая профессия в РФ в настоящее время водитель, на втором месте с минимальным отставанием - продавец. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на НИУ "Высшая школа экономики".
Согласно последним данным, 7% населения России трудятся водителями. Эта цифра актуальна 

18 апреля 2017, 09:44
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна