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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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В Самаре могут появиться отравленные арбузы

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Сколько денег унесет онлайн?

Сколько денег унесет онлайн?

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Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб

Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб

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22 июня 2017, 05:23
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Сухой закон: правительство Самарской области ввело полный запрет на розничную продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня
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22 июня 2017, 12:04
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Минпромторг: Закон о мобильной торговле должен быть принят в этом году

Минпромторг выступил с заявлением, что закон о мобильной и нестационарной торговле народные избранники могут принять уже до конца текущего года. Законопроект ждет рассмотрения и будет одобрен без доработок.
В новом документе содержатся все права и обязанности малого бизнеса, в частности 

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В блогах: арбуз в кустах

В блогах: арбуз в кустах

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Роспотребнадзор запретил продавать надрезанные арбузы и дыни

Роспотребнадзор запретил продавать надрезанные арбузы и дыни

3 августа управление федеральной надзорной службы по Москве предъявило новые требования к продаже бахчевых.
3 августа 2015, 07:37
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