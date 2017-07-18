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В Самаре могут появиться отравленные арбузы
В региональном управлении Роспотребнадзора самарцам посоветовали внимательно выбирать арбузы и дыни. Торговля бахчевыми, выращенными в южных регионах РФ, обычно начинается в августе-сентябре. Если купить продукт раньше этого срока, то риск отравиться нитратами выше.
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17 июля 2017, 09:03
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Видео: в Самаре горят арбузы
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10 июля 2017, 01:35
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Сколько денег унесет онлайн?
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4 июля 2017, 12:38
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Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб
Законопроект о лишении торговых точек лицензий при отказе предоставлять покупателям жалобную книгу собираются одобрить в Совете Федераций. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на комитет по аграрно-продовольственной политике.
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22 июня 2017, 05:23
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Сухой закон: Областное правительство ввело полный запрет на продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня
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22 июня 2017, 12:04
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Минпромторг: Закон о мобильной торговле должен быть принят в этом году
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21 июня 2017, 05:24
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В блогах: арбуз в кустах
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал про "арбуз в кустах". "Автор стал свидетелем забавной сцены у подножия Кировского моста. Сотрудник ДПС остановил фуру, проверил ее и уже был готов отпустить водителя с миром. Но тут пассажир с грузовика то ли проникся …
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28 июля 2016, 06:32
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Роспотребнадзор запретил продавать надрезанные арбузы и дыни
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3 августа 2015, 07:37