Минпромторг: Закон о мобильной торговле должен быть принят в этом году Минпромторг выступил с заявлением, что закон о мобильной и нестационарной торговле народные избранники могут принять уже до конца текущего года. Законопроект ждет рассмотрения и будет одобрен без доработок.

В новом документе содержатся все права и обязанности малого бизнеса, в частности …