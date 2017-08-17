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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Ученье – свет: В регионе обсудили перспективы развития образования

Ученье – свет: В регионе обсудили перспективы развития образования

Перспективы развития образования в Самарской области обсуждали сегодня на традиционной региональной конференции работников данной отрасли. В масштабном заседании приняли участие замглавы федерального Минобрнауки Татьяна Синюгина, которая находилась с рабочим визитом в губернской столице, и глава региона Николай Меркушкин.
1 сентября 

17 августа 2017, 12:55
В новую школу Южного города заглянула замминистра образования России

В новую школу Южного города заглянула замминистра образования России

Накануне в Самару с рабочим визитом приезжала замминистра образования и науки России Татьяна Синюгина. Она принимала участие в традиционной августовской конференции педагогов и посещала новую школу, построенную в Южном городе.
Учреждение готово к открытию, работы обошлись почти в миллиард рублей. 

17 августа 2017, 12:45
Школы отдадут другим

Школы отдадут другим

Глава Минобрнауки Ольга Васильева объявила о начале масштабной реформы - в ближайшем будущем школы начнут передавать от муниципальных властей региональным. По словам министра, сейчас эти образовательные учреждения находятся вне государственной опеки и заботы, нынешняя система неэффективна и требует перемен, в 

7 июля 2017, 12:49
Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию единого госэкзамена

Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию единого госэкзамена

Специалисты Рособрнадзора приступили к сбору предложений по совершенствованию единого госэкзамена. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, предложения ведомство будет принимать до 11 августа. Обо всех предполагаемых изменениях объявят до начала учебного года.
Напомним, что с 2009 

3 июля 2017, 11:13
Сухой закон: Областное правительство ввело полный запрет на продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня

Сухой закон: Областное правительство ввело полный запрет на продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня

Сухой закон: правительство Самарской области ввело полный запрет на розничную продажу алкоголя в день выпускных вечеров - 23 июня
Кроме того, 24-го числа спиртное не будут продавать и в поселке Прибрежный - это связано с проведением в том районе молодежного 

22 июня 2017, 12:04
Для 9000 самарцев устроили математические испытания

Для 9000 самарцев устроили математические испытания

В среду, 31 мая, одиннадцатиклассники Самарской области сдают единый госэкзамен по математике базового уровня. Заявления на участие в ЕГЭ подали более 9000 выпускников. Контрольно-измерительные материалы содержат 20 заданий, на решение которых отводится 3 часа. Тесты проходят в 15 школах Самары. 

31 мая 2017, 11:46
В «Южном городе» появились улицы Эльдара Рязанова и Петра Алабина

В «Южном городе» появились улицы Эльдара Рязанова и Петра Алабина

В «Южном городе» дали названия нескольким улицам. Одна теперь будет носить имя легендарного кинорежиссера, сценариста, поэта и драматурга Эльдара Рязанова, который родился в нашем городе.
Еще одну улицу назвали в честь Петра Алабина – государственного и общественного деятеля, внесшего очень 

25 мая 2017, 11:55
В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа

В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа

В микрорайоне «Южный город» появится еще одна школа, помимо уже строящейся; в Новокуйбышевске - новый образовательный центр и спорткомплекс. Проблемы развития инфраструктуры губернатор Самарской области Николай Меркушкин накануне обсудил с депутатами Государственной думы. В Тольятти получит поддержку проект многофункционального спортивного 

30 марта 2017, 12:54
В Самаре заканчивают строительство школы нового поколениия

В Самаре заканчивают строительство школы нового поколениия

На финишную прямую выходит строительство школы микрорайоне "Южный город". Ее уже сейчас называют учебным заведением нового поколения. Она будет самой большой в Самарской области. В начальных классах смогут обучаться 600 детей, в средних и старших - 900. Для младших учеников 

29 марта 2017, 07:15
В блогах: беспредел бетоновозов в Южном Городе

В блогах: беспредел бетоновозов в Южном Городе

Блогер Евгений Синюков пишет о беспределе бетоновозов, который он наблюдал в микрорайоне Южный Город. "Эта площадка находится в 25-м квартале второй очереди Южного Города, - иллюстрирует свой рассказ фотографиями автор, - напротив уже полностью сданного 17-го квартала, в 30 метрах 
7 сентября 2016, 05:21
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