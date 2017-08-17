Страсти по ЕГЭ: Рособрнадзор начал сбор предложений по совершенствованию единого госэкзамена Специалисты Рособрнадзора приступили к сбору предложений по совершенствованию единого госэкзамена. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, предложения ведомство будет принимать до 11 августа. Обо всех предполагаемых изменениях объявят до начала учебного года.

Напомним, что с 2009 …