В Южном городе накануне встречали заместителя министра образования и науки России Татьяну Синюгину. Она побывала в новой школе, которая откроет свои двери уже 1 сентября. Строительство обошлось в 727 млн рублей. Львиная часть средств поступила из федерального бюджета.
Школа в Южном городе практически готова к открытию. Это будет самое большое учебное заведение в регионе, рассчитанное на полторы тысячи детей. И одновременно одно из самых оснащенных в стране. Высокие технологии начинаются с вестибюля, рассказывает директор школы. В здание будут пускать только по электронным браслетам. С их помощью ребенок сможет открыть свой личный шкафчик, воспользоваться библиотекой и медиатекой. А с помощью отпечатка пальца заплатить за обед в столовой.
В каждом классе - интерактивная доска и все то, что может потребоваться на уроке. Например, в кабинете химии огромный набор реактивов. На улице - теплицы для практических занятий по биологии. 4 спортивных зала. И самое уникальное - целое крыло для развития творческих способностей детей. Здесь студия звукозаписи, кабинеты фотостудии, робототехники и изобразительного искусства, класс для занятий музыкой, где установлен рояль. Дети и их родители ждут начало учебного года с нетерпением.
Педагогический штат полностью укомплектован. Конкурс составлял почти 6 человек на одно вакантное место.
Татьяна Синюгина, зам.министра образования и науки Российской Федерации:
- По праву школа, которую мы посещаем сегодня, является той уникальной школой, которая и архитектурно, и профессионально соответствует современным требованиям. Я понимаю, что еще многое предстоит сделать. Но я уверена, что в тех условиях, которые есть, и с тем коллективом, который уже сегодня в школу принят, все получится. И это заведение действительно станет одной из лучших школ не только по своему архитектурному решению, но и по качеству знаний в Российской Федерации.
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