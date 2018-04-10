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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 апреля 2018г 
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Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области

Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области

На днях в полицию Исаклинского района области обратился преподаватель местной школы. Он рассказал, что жизнь его ученицы находится в опасности из-за того, что отец угрожает ее убить.

Как выяснилось, 42-летний мужчина постоянно пьет. Однажды он подошел к дочери, сидевшей за компьютерным 

10 апреля 2018, 04:44
Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

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10 апреля 2018, 02:12
Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Для развития области нужно поднять на принципиально новый уровень инфраструктурную насыщенность. В этом году мы должны начать строительство магистрали «Центральная». К 2020 нужно сдать Фрунзенский мост. Об этом во вторник, 10 апреля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в 
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Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

9 апреля в Тольятти был зафиксирован пожар. ЧП произошло на балконе дома №22 по улице 70 лет Октября. Двое детей, которых родители оставили одних, решили поиграть с огнем. Шалость едва не закончилась трагедией. Дым, поваливший с балкона, вовремя заметили соседи 

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Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

До начала ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут и в Самаре, осталось 65 дней. По оценкам экспертов, в губернию этим летом могут приехать до полумиллиона гостей. Одно из самых жестких требований ФИФА к проведению мундиаля - уровень готовности медицинских учреждений. В 

10 апреля 2018, 09:38
Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция

Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция

10 апреля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выступит с посланием к депутатам и жителям региона. В этом году документ будет зачитан в стенах спорткомплекса МТЛ «Арена».

Подробности содержания будущего обращения главы региона не разглашаются. Однако, как отметил сам Дмитрий Азаров, 

10 апреля 2018, 08:23
Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс

Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс

В Самаре двух местных жительниц подозревают в предоставлении поддельных справок в школы для зачисления своих детей в первый класс. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Подозреваемые – две мамы 43 и 32 

9 апреля 2018, 11:01
В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

Блогер Андрей Седогин поведал, что в Самаре крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей. Речь идет о ФОКе в Красноглинском районе.

«Спорткомплекс построен и практически готов к запуску. Эксперты говорят, что по техническим характеристикам он соответствует 
5 апреля 2018, 09:02
400 британских школ получили письма с угрозами взрывов

400 британских школ получили письма с угрозами взрывов

19 марта британские школы подверглись спам-атаке. В образовательные учреждения поступили электронные письма о том, что в зданиях заложены бомбы. Для того, чтобы предотвратить трагедию, автор требовал выкуп. Всего было зафиксировано 400 писем.

Полицейские поспешили успокоить панику, и заявили, что 
19 марта 2018, 11:12
Российские вузы могут отказаться от заочного образования

Российские вузы могут отказаться от заочного образования

Высшее образование в России может перейти от заочной к вечерней форме обучения. Такое мнение высказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

«Мы понимаем, что нельзя заочно подготовить врача, ветеринара, физика, математика, инженера. Я допускаю, что человек, получивший среднее образование, может 

14 марта 2018, 06:09
Пятидневку для всех школьников предложили ввести в Самарской области

Пятидневку для всех школьников предложили ввести в Самарской области

В Самарской области предлагают ввести пятидневку для всех школьников. Такое предложение на заседании регионального правительства 14 марта озвучил председатель областного Совета ректоров, депутат Самарской губдумы, академик РАН Геннадий Котельников.

«Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются», 

14 марта 2018, 02:58
Екатерина Балькина стала учителем года Самарской области

Екатерина Балькина стала учителем года Самарской области

12 марта в филармонии было озвучено имя победителя конкурса «Учитель года Самарской области — 2018». За это звание боролись 800 педагогов из всех уголков региона. В финал же профессиональных состязаний вышли пять человек: учитель информатики образовательного центра «Южный город» Екатерина 

13 марта 2018, 08:23
К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары

К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары

В Самаре на базе учебных заведений организуют пункты размещения силовиков, которые приедут в город для работы на ЧМ-2018. Сотрудников Росгвардии примут четыре школы – 76, 81, 108, а также 92, где гвардейцам предоставят только пришкольную территорию, сообщил в городской думе. 

28 февраля 2018, 11:39
Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

В Самаре 20 февраля в городской думе на заседании комитета по образованию обсудили рост численности самарских школьников. В школах города наблюдается нехватка учебных мест, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные самарского городского департамента образования.  По статистике, каждый год численность 

22 февраля 2018, 10:52
На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов. 

 

«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой 

21 февраля 2018, 11:36
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