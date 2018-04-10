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Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области
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10 апреля 2018, 04:44
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Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»
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10 апреля 2018, 02:12
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Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту
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10 апреля 2018, 01:04
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Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти
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10 апреля 2018, 10:22
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Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров
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10 апреля 2018, 09:38
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Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция
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10 апреля 2018, 08:23
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Уголовные дела завели на мам, добивавшихся зачисления своих детей в первый класс
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9 апреля 2018, 11:01
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В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»
Блогер Андрей Седогин поведал, что в Самаре крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей. Речь идет о ФОКе в Красноглинском районе.
«Спорткомплекс построен и практически готов к запуску. Эксперты говорят, что по техническим характеристикам он соответствует …
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5 апреля 2018, 09:02
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400 британских школ получили письма с угрозами взрывов
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19 марта 2018, 11:12
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Российские вузы могут отказаться от заочного образования
Высшее образование в России может перейти от заочной к вечерней форме обучения. Такое мнение высказала министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
«Мы понимаем, что нельзя заочно подготовить врача, ветеринара, физика, математика, инженера. Я допускаю, что человек, получивший среднее образование, может …
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14 марта 2018, 06:09
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Пятидневку для всех школьников предложили ввести в Самарской области
В Самарской области предлагают ввести пятидневку для всех школьников. Такое предложение на заседании регионального правительства 14 марта озвучил председатель областного Совета ректоров, депутат Самарской губдумы, академик РАН Геннадий Котельников.
«Взрослые работают пять дней, дети учатся шесть. Это создает дискомфорт. Дети изнашиваются», …
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14 марта 2018, 02:58
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Екатерина Балькина стала учителем года Самарской области
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13 марта 2018, 08:23
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К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары
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28 февраля 2018, 11:39
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Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах
В Самаре 20 февраля в городской думе на заседании комитета по образованию обсудили рост численности самарских школьников. В школах города наблюдается нехватка учебных мест, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные самарского городского департамента образования. По статистике, каждый год численность …
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22 февраля 2018, 10:52
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На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области
В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов.
«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой …
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21 февраля 2018, 11:36