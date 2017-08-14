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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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30 апреля в Самаре будут работать 3 сельскохозяйственные ярмарки

30 апреля в Самаре будут работать 3 сельскохозяйственные ярмарки

В субботу, 30 апреля, в областном центре с 9.00 до 16.00 будут работать три сельскохозяйственные ярмарки, где горожане получат возможность приобрести продукцию местных товаропроизводителей. Об этом информирует пресс-служба мэрии.
Предпраздничные ярмарки организованы по адресам:
1.  Пугачевский тракт, в районе д.13, 

29 апреля 2016, 05:02
В Самаре пройдут предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки

В Самаре пройдут предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки

На четырех площадках Самары накануне и после ближайших праздников - 23 Февраля и 8 Марта - будут работать сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в городской администрации.

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- В Ленинском 
16 февраля 2016, 10:43
В Самаре откроют 7 сельскохозяйственных ярмарок

В Самаре откроют 7 сельскохозяйственных ярмарок

На этой неделе в Самаре будут работать предновогодние сельскохозяйственные ярмарки. Они откроются в пяти районах города в пятницу, 25 декабря, и будут работать все выходные. К участию в торговле сельхозпродукции привлекли местных и областных производителей.

По одной ярмарке будет 
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В Самаре может увеличиться число сельскохозяйственных ярмарок

В Самаре может увеличиться число сельскохозяйственных ярмарок

В 2015 году продовольственные сельхозярмарки на территории Самары начнут работать с 14 августа. Они будут функционировать до 1 ноября по пятницам, субботам и воскресеньям с восьми утра до шести вечера.

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24 июля 2015, 03:20
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