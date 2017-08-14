На этой неделе в Самаре будут работать предновогодние сельскохозяйственные ярмарки. Они откроются в пяти районах города в пятницу, 25 декабря, и будут работать все выходные. К участию в торговле сельхозпродукции привлекли местных и областных производителей.



По одной ярмарке будет …