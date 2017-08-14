Мэрия Самары опубликовала список мест, утвержденных для проведения сезонных сельскохозяйственных ярмарок, и графики их работы. Как уже сообщала «ТЕРРА», в связи с реконструкцией площади Куйбышева торговцев решили разместить на трех площадках в разных районах города.
На двух площадках торговать будут с 1 сентября по 26 ноября по пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 18:00.
В Ленинском районе ярмарка пройдет неподалеку от музея Алабина, на улице Ленинской около дома №142. Там предполагают разместить 80 фермеров.
В Промышленном районе ярмарку на 50 мест разместят на улице Физкультурной перед Дворцом спорта авиационного завода.
В Куйбышевском районе ярмарка на пересечении Кряжского шоссе и улицы Уральской откроется уже 25 августа. Там смогут разместиться 40 фермеров. Режим работы ярмарки: ежедневно с 8:00 до 18:00.
Прием заявок стартует с 14 августа.
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