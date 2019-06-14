14 июня в России и других странах мира отмечается День блогера. Этот праздник стал следствием бурного развития Интернета, когда многие активные пользователи получили возможность создавать свой собственный контент и быстро его распространять.
Напомним, в 2011 году телерадиокомпания «ТЕРРА» стала первым самарским СМИ, обратившим внимание на свободно мыслящих и открыто высказывающих в интернет-пространстве своё мнение людей, - блогеров самарского живого журнала. Так появился конкурс «Блогер года». Его аудитория ежегодно росла. "Блогер года", прошедший в этом году, стал самым масштабным за свою восьмилетнюю историю. В течение двадцати дней посты о турнире набрали более 800 комментариев, свыше 1000 лайков и 565 перепостов. В трех этапах конкурса проголосовали 7,5 тысяч человек, а общий накопительный охват аудитории составил почти 3 миллиона человек!
Кроме того, «ТЕРРА» активно привлекает топовых самарских блогеров для работы в телеэфире. Ольга Паулова ведет програму «Без паники», а Наталья Ширяева и Дмитрий Котуков - «Крутой кипяток».
Телерадиокомпания «ТЕРРА» поздравляет всех, кто причастен к празднику. Мы желаем всем крепкого здоровья и больших творческих успехов.
Мы Вам перезвоним!