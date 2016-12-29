В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников больницы. Медики рассказали о госпитализации в учреждение 36-летнего мужчины с ножевым ранением, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские выяснили, что преступление произошло в квартире одного из дома по улице Льва Толстого в Центральном районе Автограда.
По предварительной версии следствия, у потерпевшего случился конфликт с его сожительницей. Причиной ссоры стала ревность. Стражи правопорядка задержали местную 35-летняя жительницу. Ее подозревают в том, что она ударила своего сожителя ножом.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Предполагаемой злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы. При этом полицейские выяснили интересную деталь - в прошлом задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного деяния.
Орудие преступления изъято и приобщено к другим собранным полицейскими материалам. Ведется следствие.
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