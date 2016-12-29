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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

Тело жертвы обнаружили сотрудники полиции Сызрани после того, как к ним обратился с заявлением о пропаже 28-летний родственник убитого.
11 декабря мужчина рассказал стражам порядка, что его родственник из деревни Березовка уже несколько дней не отвечает на звонки. Установив круг 

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Пьяная самарчанка на свои именины воткнула шампур в сердце гостя

Пьяная самарчанка на свои именины воткнула шампур в сердце гостя

Преступление произошло летом этого года. Юная леди праздновала с друзьями свое 22-летие на набережной. Однако веселье для нее закончилось в отделении полиции, куда она попала после нападения на гостя.
 
В ходе распития алкогольных напитков у именинницы случился конфликт с 

17 декабря 2016, 09:39
В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

В Жигулёвске пьяный мужчина избил соседа арматурой

На днях в дежурную часть полиции Жигулевска поступило заявление о нападении от 31-летнего местного жителя. По словам обратившегося, его избил 49-летний сосед, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Участковые прибыли по указанному адресу. Вскоре выяснилось, что между мужчинами случился 

10 декабря 2016, 04:09
В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

Жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе, передает ГУ МВД по Самарской области.

34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.
В сентябре в полицию района поступило сообщение 
4 декабря 2016, 04:52
До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

До 2 лет лишения свободы: В Самаре зять ударил тещу

В полицию Самары обратилась за помощью местная 84-летняя жительница. Бабушка пожаловалась, что ее ударил муж ее родной дочери, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что в квартире одного из домов по улице Ташкентской между пенсионеркой и ее 53-летним родственник 

3 декабря 2016, 04:57
В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке

В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке

В Самаре следователями Кировского района возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия».

По версии сотрудников полиции, 15 ноября примерно в 

23 ноября 2016, 10:02
В Новокуйбышевске мужчина от ревности до смерти избил сожительницу

В Новокуйбышевске мужчина от ревности до смерти избил сожительницу

Полицейские Новокуйбышевска задержали подозреваемого в убийстве. Согласно материалам уголовного дела 29-летний мужчина и его 33-летняя сожительница пили дома алкоголь. В результате ссоры молодой человек убил женщину. Трагедия случилась в доме на улице Кирова, сообщили в ГУ МВД России по Самарской 

31 октября 2016, 11:51
Шакро Молодой распределял финансы всех российских преступных сообществ

Шакро Молодой распределял финансы всех российских преступных сообществ

Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой) распределял между участниками всех российских преступных сообществ криминальные средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.
Как отмечается, известный криминальный лидер назначал и курировал руководителей нижестоящих преступных формирований. Все 

21 октября 2016, 12:29
В Сызрани ревнивец забил до смерти изменившую ему возлюбленную

В Сызрани ревнивец забил до смерти изменившую ему возлюбленную

В Сызранском  горсуде рассмотрели дело 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что до смерти избил свою 39-летнюю сожительницу, передает «Маленькая Сызрань».

 Как установило следствие, пара злоупотребляла алкоголем. Оба жили за счет случайных заработков. ЧП произошло в ночь 
25 сентября 2016, 08:57
Пьяная драка на Матросова: пострадавшего с ножевым ранением увезли в больницу

Пьяная драка на Матросова: пострадавшего с ножевым ранением увезли в больницу

Сегодня, 18 сентября, примерно в 19:30 возле дома № 41 по улице Матросова в Самаре произошла пьяная драка, сообщают очевидцы в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" соцсети "ВКонтакте". Пострадавшего с ножевым ранением увезли в больницу. Мужчина находился в безсознательном 
18 сентября 2016, 09:45
В Самарской области муж из ревности зарезал жену и сдался полиции

В Самарской области муж из ревности зарезал жену и сдался полиции

В Кинель-Черкасском районе Самарской области муж из ревности зарезал жену и сдался полиции. Трагедия случилась в селе Лозовка, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В районный отдел полиции позвонил мужчина и заявил, что только что совершил тяжкое преступление. К 

13 сентября 2016, 10:42
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