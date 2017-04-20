В Самарский областной суд направлено уголовное дело об убийстве жительницы Новокуйбышевска и ее 16-летнего сына. Обвиняемый – 41-летний мужчина.
Преступление было совершено осенью 2016 года. 25 октября в квартире дома по проспекту Победы были обнаружены трупы 43-летней женщины и ее 16-летнего сына.
По версии следствия, обвиняемый, сожитель потерпевшей, зарубил топором женщину «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» и убил ее сына, ставшего свидетелем. После этого мужчина похитил золотые украшения на общую сумму 112 тысяч рублей и скрылся с места совершения преступления, сообщили в региональном управлении Следственного комитета Самарской области.
Обвинения предъявлены по статьям «убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление» и «тайное хищение чужого имущества».
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