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Во время Парада Памяти в Самаре воссоздадут Керченско-Эльтигенскую десантную операцию
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27 сентября 2018, 10:45
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На выставке-форуме «Промышленный салон. Металлообработка» в Самаре представили самое современное оборудование
Самое современное промышленное оборудование - станки с ЧПУ, роботы, инструмент и даже новинки «АвтоВАЗа». На 17-й международной специализированной выставке-форуме «Промышленный салон. Металлообработка» более 80 участников. Это и отечественные, и иностранные компании. Многие из них пересекаются только на подобных мероприятиях. Основные …
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27 сентября 2018, 08:25
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В Самаре обвиняемого в убийстве 7-летней девочки оставили под стражей до конца октября
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25 сентября 2018, 11:28
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В Самарской области средняя зарплата снизилась на 1,5%
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24 сентября 2018, 09:28