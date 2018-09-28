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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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В Самаре металлистические листы рухнули на наладчика: мужчина погиб

В Самаре металлистические листы рухнули на наладчика: мужчина погиб

Правоохранители ведут проверку по факту ЧП на базе металлотрейдера, расположенной на улице Товарной в Самаре. В среду рано утром, 26 сентября, здесь погиб 56-летний наладчик грузового участка. По предварительной информации, на мужчину упали металлические листы. Не исключена версия о нарушении 
27 сентября 2018, 10:43
Во время Парада Памяти в Самаре воссоздадут Керченско-Эльтигенскую десантную операцию

Во время Парада Памяти в Самаре воссоздадут Керченско-Эльтигенскую десантную операцию

В среду, 7 ноября, на площади Куйбышева состоится ежегодный Парад Памяти. Напомним, что это мероприятие посвящено военному параду, прошедшему в этот день в нашем городе в 1941 году. Для восьмого Парада Памяти избрали тему «Оружие Победы». В этот день после 
27 сентября 2018, 10:45
На выставке-форуме «Промышленный салон. Металлообработка» в Самаре представили самое современное оборудование

На выставке-форуме «Промышленный салон. Металлообработка» в Самаре представили самое современное оборудование

Самое современное промышленное оборудование - станки с ЧПУ, роботы, инструмент и даже новинки «АвтоВАЗа». На 17-й международной специализированной выставке-форуме «Промышленный салон. Металлообработка» более 80 участников. Это и отечественные, и иностранные компании. Многие из них пересекаются только на подобных мероприятиях. Основные 
27 сентября 2018, 08:25
В Самаре обвиняемого в убийстве 7-летней девочки оставили под стражей до конца октября

В Самаре обвиняемого в убийстве 7-летней девочки оставили под стражей до конца октября

В Самаре подозреваемого в убийстве семилетней девочки оставили под стражей еще на месяц.

Напомним, трагедия произошла в областной столице летом. Девочку начали искать с вечера 20 июля. Она вышла погулять со своим братом из дома в Советском районе и 
25 сентября 2018, 11:28
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