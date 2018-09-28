В Самаре в этом году зафиксировали 105 ДТП с детьми За восемь месяцев этого года в областной столице произошло 105 аварий с участием детей. Этот показатель значительно, на 29%, выше аналогичного в 2017 году. По словам начальника Госавтоинспекции Самары Андрея Карпочева, 110 несовершеннолетних были травмированы, что на 32% больше, чем …