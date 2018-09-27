В Самаре обвиняемого в убийстве 7-летней девочки оставили под стражей до конца октября



Напомним, трагедия произошла в областной столице летом. Девочку начали искать с вечера 20 июля. Она вышла погулять со своим братом из дома в Советском районе и … В Самаре подозреваемого в убийстве семилетней девочки оставили под стражей еще на месяц.Напомним, трагедия произошла в областной столице летом. Девочку начали искать с вечера 20 июля. Она вышла погулять со своим братом из дома в Советском районе и