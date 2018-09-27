Самое современное промышленное оборудование - станки с ЧПУ, роботы, инструмент и даже новинки «АвтоВАЗа». На 17-й международной специализированной выставке-форуме «Промышленный салон. Металлообработка» более 80 участников. Это и отечественные, и иностранные компании. Многие из них пересекаются только на подобных мероприятиях. Основные же потребители этой продукции, машиностроительные предприятия, могут на одной площадке познакомиться с самыми современными разработками. Например, на ПАО «Кузнецов» уже три года идет программа технического перевооружения, которая должна завершиться к 2021 году.
- Должно быть оборудование и наше в большей степени, и импортное тоже. Поэтому те позиции, которые необходимо купить, и их нет на российском рынке, например, станки по зубообработке, мы покупаем за рубежом. То, что можно купить здесь, - это группа Стан, покупаем в России, это процентов 60-40 на сегодня, - рассказал управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич.
- Такие мероприятия, как сегодняшняя выставка, позволяют нам определить, в каких направлениях должен осуществляться тот технологический прорыв, те технологичесие изменения, которые требует от нас жизнь, требует та программа лидерства, которая предполагает, что Самарская область восстановила свой лидерский потенциал, - отметил врио заместителя председателя правительства, министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин.
Участие профильного министерства в организации таких мероприятий придает им дополнительный вес и практическую ценность. Традиционно к этой работе подключается и самарское региональное отделение «Союза машиностроителей России», уже многие годы являющееся для отраслевых предприятий дискуссионной площадкой и посредником между профессиональным сообществом и властью.
- Я думаю, такой подход позволяет комплексно оценить, сверить то, что делается, внести какие-то коррективы, одним словом, идет на пользу. И содержательная часть существенно улучшается, - считает заместитель председателя самарского регионального отделения «СоюзМаш России» Анатолий Афанасьев.
После церемонии открытия выставки почетные гости ознакомились с экспозицией. На стенде регионального отделения «Союза машиностроителей» врио зам. председателя правительства - министру промышленности и технологий Самарской области Николаю Брусникину, можно сказать, авансом вручили значок с логотипом организации, выразив надежду, что он в ближайшее время вступит в ее ряды. После чего работников отрасли поздравили на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя. Приветственный адрес от председателя «СоюзМаш», генерального директора госкорпорации Ростех зачитал зам.председателя регионального отделения организации Анатолий Афанасьев. Лучших же сотрудников машиностроительных предприятий отметили государственными и ведомственными наградами. После торжественной части перешли к практической - обсудили кадровые проблемы губернской промышленности.