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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

Во время Парада Памяти в Самаре воссоздадут Керченско-Эльтигенскую десантную операцию

Во время Парада Памяти в Самаре воссоздадут Керченско-Эльтигенскую десантную операцию

В среду, 7 ноября, на площади Куйбышева состоится ежегодный Парад Памяти. Напомним, что это мероприятие посвящено военному параду, прошедшему в этот день в нашем городе в 1941 году. Для восьмого Парада Памяти избрали тему «Оружие Победы». В этот день после 
27 сентября 2018, 10:45
В Самаре обвиняемого в убийстве 7-летней девочки оставили под стражей до конца октября

В Самаре обвиняемого в убийстве 7-летней девочки оставили под стражей до конца октября

В Самаре подозреваемого в убийстве семилетней девочки оставили под стражей еще на месяц.

Напомним, трагедия произошла в областной столице летом. Девочку начали искать с вечера 20 июля. Она вышла погулять со своим братом из дома в Советском районе и 
25 сентября 2018, 11:28
В Самарской области средняя зарплата снизилась на 1,5%

В Самарской области средняя зарплата снизилась на 1,5%

Появились данные о доходах населения Самарской области за предыдущие месяцы. В частности, в июле этого года средняя зарплата в регионе составила 34 052 рубля и по сравнению с июнем снизилась на 1,5% процента или 500 рублей. По мнению представителей Самарастата, 
24 сентября 2018, 09:28
В Самаре силовики и общественники обсудили нюансы работы с мигрантами

В Самаре силовики и общественники обсудили нюансы работы с мигрантами

В областном Главке полиции прошло заседание Общественного совета. На нем подвели итоги работы за минувшее лето, в частности, итоги мероприятий в рамках проекта "Гражданин и полиция" с участием членов Московской Хельсинкской Группы. За месяц общественники посетили более 20 территориальных органов 
21 сентября 2018, 11:21
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