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Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг
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16 января 2019, 10:46
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В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке
Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким …
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16 января 2019, 10:24
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Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода
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16 января 2019, 09:29
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В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»
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16 января 2019, 08:52
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Организация крещенских купелей в Самаре находится под вопросом
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14 января 2019, 02:54
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В храмах Самары начали освящать воду
У православных верующих сегодня крещенский сочельник. В храмах начали освящать воду. Считается, что после этого она будет обладать целебными свойствами. Именно с этим связана древняя традиция 19 января окунаться в прорубь для духовного очищения. На территории Самарской области специально организуют …
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18 января 2018, 12:33
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Самарцы на Крещение смогут окунуться в купель на Полевом спуске
В Самаре в праздник Крещение Господне, в ночь на 19 января, на Полевом спуске будет организована купель, в которую горожане смогут окунуться. Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, ранее сообщалось, что крещенские омовения в Волге под вопросом, из-за …
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17 января 2018, 11:04
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Крещенские купания в Самаре
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16 января 2018, 06:42
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В Самарской области не будут оборудованы купели для купания в Крещение
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16 января 2015, 05:36