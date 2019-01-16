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Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг

Автомеханик Дмитрий Горбунов из Сызрани создал фигуру Хищника - персонажа известного фильма с Арнольдом Шварценеггером. Дмитрий рассказал, что заказчики - семейная пара из Татарстана - решили открыть бизнес по продаже автозапчастей и ремонту машин, а в качестве рекламы и для 
16 января 2019, 10:46
В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким 
16 января 2019, 10:24
Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода

Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода

В Тольятти скандально известное кладбище на Обводном шоссе полноценно начнет работать лишь через полгода. По мировому соглашению за земельный участок, на котором расположен погост, город заплатил 86 млн рублей. Но требуется решить еще ряд вопросов, заявляют в горадминистрации. Напомним, спор 
16 января 2019, 09:29
В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»

В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»

Во вторник, 15 января, на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. 66-летний водитель «Лады Гранты» ехал со стороны поселка Краснооктябрьский в сторону села Большая Черниговка. Автомобилист не справился с управлением, и его машина столкнулась с «Ладой 210740» под управлением 
16 января 2019, 08:52
Организация крещенских купелей в Самаре находится под вопросом

Организация крещенских купелей в Самаре находится под вопросом

Оборудование крещенских купелей на Волге в этом году пока находится под вопросом, рассказал заместитель руководителя управления гражданской защиты Самары Евгений Вдовин. По его словам, все зависит от погодных условий и окончательное решение будет принято 16 января.

«Как вы сами 
14 января 2019, 02:54
В храмах Самары начали освящать воду

В храмах Самары начали освящать воду

У православных верующих сегодня крещенский сочельник. В храмах начали освящать воду. Считается, что после этого она будет обладать целебными свойствами. Именно с этим связана древняя традиция 19 января окунаться в прорубь для духовного очищения. На территории Самарской области специально организуют 

18 января 2018, 12:33
Самарцы на Крещение смогут окунуться в купель на Полевом спуске

Самарцы на Крещение смогут окунуться в купель на Полевом спуске

В Самаре в праздник Крещение Господне, в ночь на 19 января, на Полевом спуске будет организована купель, в которую горожане смогут окунуться. Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, ранее сообщалось, что крещенские омовения в Волге под вопросом, из-за 
17 января 2018, 11:04
Крещенские купания в Самаре

Крещенские купания в Самаре

В крещенскую ночь,  с 18 на 19 января,  температура воздуха в Самаре опустится до 14 градусов мороза, по области - до 19-ти. При этом не на всех водоемах  лед однородный. Где-то его толщина составляет 40 сантиметров,  а где-то всего 10, 

16 января 2018, 06:42
В Самарской области не будут оборудованы купели для купания в Крещение

В Самарской области не будут оборудованы купели для купания в Крещение

По недавним замерам толщина льда Волги у Самары составляет от 5 до 7 сантиметров. Для сравнения: традиционно в середине января он на реке был больше 20 сантиметров. Купели для традиционного омовения в этом году не оборудуются, рассказал на брифинге Евгений 

16 января 2015, 05:36
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