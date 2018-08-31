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В Самаре прекратилось движение троллейбусов по Московскому шоссе
В Самаре прекращено движение троллейбусов № 4,12,17,19,20 по Московскому шоссе на участке от улицы Советской Армии до Гастелло по направлению в город. Как сообщили в городском ТТУ, причиной стала коммунальная авария.
- Просим заранее выбирать маршруты объезда, - обратились …
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31 августа 2018, 11:37
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Форвард Азер Алиев ушел из «Крыльев Советов»
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29 августа 2018, 04:45
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Билеты на матч «Крылья Советов» - «Анжи» школьникам продают за 1 рубль
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28 августа 2018, 12:35
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В Самаре хотят открыть музей пивзавода
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28 августа 2018, 09:47