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Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью
Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью, сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».
У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге …
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8 апреля 2017, 03:19
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Жительница Сызрани нашла на балконе труп неизвестного мужчины
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5 апреля 2017, 12:20
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Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг
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4 апреля 2017, 06:35
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В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором
О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
Накануне диспетчерам экстренных служб в …
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1 апреля 2017, 04:58
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В России более половины продуктов не соответствуют нормам
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29 марта 2017, 10:05
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В губернии проходят Дни Швеции
Производители Самарской области и скандинавского королевства устанавливают деловые контакты, а в четверг налажено и политическое взаимодействие. Глава региона Николай Меркушкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России Петером Эриксоном.
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23 марта 2017, 05:59
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90% пуховиков в России не соответствуют стандартам качества
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2 февраля 2017, 05:29
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Вопреки санкциям, Самарская область активнее всего торгует с Украиной, Германией и Латвией
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2 февраля 2017, 01:59
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В блогах: зачем уничтожили рынок на Революционной
Блогер 8vvv8 спрашивает у властей города, "зачем они все-таки уничтожили рынок на Революционной, на котором было создано 120 рабочих мест"? "Может быть, вы это сделали для гармонии, чтобы рядом с развалинами Дома печати были еще одни? Уже прошло несколько …
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9 декабря 2016, 06:21
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Рынок у «Авроры» в Самаре демонтируют к ЧМ-2018
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30 ноября 2016, 02:15
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В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок
В пятницу, 25 ноября, в ТЦ «Московский» после реконструкции заработали торговые секции «Фермерский квартал», где можно будет купить сельскохозяйственную продукцию.
«Новый формат торговли, соответствующий европейским стандартам – сохранена атмосфера рынка, но она дополнена элементами цивилизации», - сообщается на сайте ТЦ «Московский».
По …
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25 ноября 2016, 11:27
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АвтоВАЗ намерен завоевать пятую часть российского автомобильного рынка
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15 сентября 2016, 11:34