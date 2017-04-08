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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью

Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью

Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью, сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».
 
У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге 
8 апреля 2017, 03:19
Жительница Сызрани нашла на балконе труп неизвестного мужчины

Жительница Сызрани нашла на балконе труп неизвестного мужчины

В Сызрани расследуют уголовное дело об убийстве. В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что наведалась домой к своему сыну, который давно не выходил на связь. Молодой человек, ранее судимый за хранение наркотиков, проживал в квартире на улице Физкультурников. Его дома 

5 апреля 2017, 12:20
Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг

Фото в блогах: автоледи из Сызрани сделала из грязи тюнинг

В другой группе "ВК" - "Интересная СЫЗРАНЬ" - поведали, как местная автоледи необычным способом решает проблему испачканной машины. Девушка использует покрытые грязью части кузова своей белой Mazdа как холст, выводя на нем различные рисунки - узоры, цветы, крылья, животных. Сама 
4 апреля 2017, 06:35
В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
 
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
 
Накануне диспетчерам экстренных служб в 
1 апреля 2017, 04:58
В России более половины продуктов не соответствуют нормам

В России более половины продуктов не соответствуют нормам

Данные Роспотребнадзора говорят о том, что свыше половины продуктов в отечественных торговых точках не соответствует нормам по причине проблем с контролем производителей. Об этом рассказывают Известия.
По информации издания,  в прошлом году в процессе проверки 56 тысяч предприятий выяснилось, что 

29 марта 2017, 10:05
В губернии проходят Дни Швеции

В губернии проходят Дни Швеции

Производители Самарской области и скандинавского королевства устанавливают деловые контакты, а в четверг налажено и политическое взаимодействие. Глава региона Николай Меркушкин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России Петером Эриксоном.
Посол Швеции в Самаре впервые. Разговор с губернатором сразу 

23 марта 2017, 05:59
90% пуховиков в России не соответствуют стандартам качества

90% пуховиков в России не соответствуют стандартам качества

Почти 90 процентов реализуемых в России пуховиков не соответствуют стандартам качества, выяснила проверка «Российской системы качества». Всего было исследовано 69 образцов различных марок мужских курток в ценовом диапазоне от 3 до 50 тысяч рублей. Требованиям стандарта соответствовали только 7 из 

2 февраля 2017, 05:29
Вопреки санкциям, Самарская область активнее всего торгует с Украиной, Германией и Латвией

Вопреки санкциям, Самарская область активнее всего торгует с Украиной, Германией и Латвией

Самарастат рассказал об объёмах импорта и экспорта в 63-м регионе. В 2016 году губерния поставила за рубеж продукции почти на 3,5 млрд долларов США. Ввезено товаров на 1,7 млрд долларов.
Самые высокие показатели внешнеторгового оборота у Самарской области с Украиной. 

2 февраля 2017, 01:59
В блогах: зачем уничтожили рынок на Революционной

В блогах: зачем уничтожили рынок на Революционной

Блогер 8vvv8 спрашивает у властей города, "зачем они все-таки уничтожили рынок на Революционной, на котором было создано 120 рабочих мест"? "Может быть, вы это сделали для гармонии, чтобы рядом с развалинами Дома печати были еще одни? Уже прошло несколько 
9 декабря 2016, 06:21
Рынок у «Авроры» в Самаре демонтируют к ЧМ-2018

Рынок у «Авроры» в Самаре демонтируют к ЧМ-2018

В Самаре 1 апреля 2017 года начнут демонтировать рынок на пересечении Авроры и Аэродромной, заявили в гордепартаменте потребрынка и услуг. По словам чиновников, в этот день истекает договор на использование земельного участка под объект торговли. Планов продлевать документ нет.

В следующем 

30 ноября 2016, 02:15
В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок

В Самаре в ТЦ «Московский» открылся продуктовый рынок

В пятницу, 25 ноября, в ТЦ «Московский» после реконструкции заработали торговые секции «Фермерский квартал», где можно будет купить сельскохозяйственную продукцию.

«Новый формат торговли, соответствующий европейским стандартам – сохранена атмосфера рынка, но она дополнена элементами цивилизации», - сообщается на сайте ТЦ «Московский».

По 

25 ноября 2016, 11:27
АвтоВАЗ намерен завоевать пятую часть российского автомобильного рынка

АвтоВАЗ намерен завоевать пятую часть российского автомобильного рынка

Об этом рассказал на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным президент компании Николя Мор. Это глобальная задача, которую ставит перед собой предприятие.
Также планируется расширять рыночные ниши для выпускаемых автомобилей. Уже в конце года в продаже появится новый вариант Лада Веста 

15 сентября 2016, 11:34
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