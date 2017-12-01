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В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста
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30 ноября 2017, 02:05
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В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании
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30 ноября 2017, 01:50
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Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер
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28 ноября 2017, 03:37
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Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре
В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога …
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28 ноября 2017, 02:49
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В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки
В Самаре следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. 17-летний юноша упал в шахту новостройки на Пятой просеке. От полученных после падения травм пострадавший умер в больнице.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК России по Самарской …
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28 ноября 2017, 12:13
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Причину отравления 5 жителей Самары назовет СК
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27 ноября 2017, 05:42
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Тела похищенных мужчин были закопаны в поле под Самарой
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27 ноября 2017, 03:25
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Вечно молодой «Казанова»: Полиция Сызрани вручила медаль Валерию Леонтьеву
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25 ноября 2017, 01:35
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Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд
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23 ноября 2017, 12:44
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Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС
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23 ноября 2017, 12:03
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В блогах: Из зала Сызранского городского суда убрали гроб
Сызранский адвокат Антон Гуськов рассказал в соцсети "ВКонтакте", что из зала местного городского суда убрали странную скандальную конструкцию, напоминающую гроб. Опубликованное месяц тому назад фото со стоящим в здании Фемиды страшным ритуальным атрибутом, предназначенным для хранения флагов, просто взорвало сызранские …
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21 ноября 2017, 06:28
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ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани
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21 ноября 2017, 01:36
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Житель Самары вышел на свободу и совершил грабеж
Выйдя из мест лишения свободы, через сутки житель Самары вновь стал фигурантом уголовного дела. 37-летний мужчина, отбывший наказание за разбойное нападение, вышел на свободу и почти сразу стал подозреваемым в совершении грабежа. Преступление было совершено на улице Ново-Вокзальной.
«Около часа ночи …
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13 ноября 2017, 12:46
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В Сызрани капитан теплохода подверг пассажиров риску
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8 ноября 2017, 10:09