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Материалы по теме:

В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста

В Самарской области СК начал проверку по факту смерти парапланериста

Следователи начали проверку по факту смерти парапланериста, упавшего в озеро под Самарой. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась на территории Волжского района, в среду, 29 ноября.

«29 ноября 2017 года примерно в 15 часов 67-летний мужчина  упал в воду 
30 ноября 2017, 02:05
В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

В Кировском районе Самары 5-месячная девочка утонула при купании

Самарские следователи начали проверку по факту гибели младенца. Погибла пятимесячная девочка. Трагедия случилась в квартире дома в Кировском районе Самары в среду, 29 ноября, около восьми часов вечера.

«5-месячная девочка утонула при купании», - уточнили в пресс-службе СУ СК России по 

30 ноября 2017, 01:50
Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер

Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер

В понедельник, 27 ноября, под Самарой произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Рено Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер. Полицейские предоставили фото с места происшествия

Авария произошла на территории Сергиевского района около 11 утра. Машиной управлял 39-летний мужчина, ехавший со 
28 ноября 2017, 03:37
Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога 
28 ноября 2017, 02:49
В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки

В Самаре подросток погиб после падения в шахту новостройки

В Самаре следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. 17-летний юноша упал в шахту новостройки на Пятой просеке. От полученных после падения травм пострадавший умер в больнице.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в следственном управлении СК России по Самарской 

28 ноября 2017, 12:13
Причину отравления 5 жителей Самары назовет СК

Причину отравления 5 жителей Самары назовет СК

В Самаре следователи начали проверку по факту госпитализации пятерых человек с признаками отравления, предположительно, газом. Как уже сообщала «ТЕРРА», пострадали трое взрослых и двое детей. Инцидент произошел в ночь на 27 ноября в квартире дома на улице Мориса Тореза в 
27 ноября 2017, 05:42
Тела похищенных мужчин были закопаны в поле под Самарой

Тела похищенных мужчин были закопаны в поле под Самарой

В Самарской области тела похищенных мужчин были закопаны в поле. Оба потерпевших – жители поселка Сургут в Сергиевском районе, возраст - 38 и 39 лет. Силовики задержали подозреваемых в похищении двоих мужчин. 

«В ночь исчезновения между мужчинами и неустановленными гражданами произошел 

27 ноября 2017, 03:25
Вечно молодой «Казанова»: Полиция Сызрани вручила медаль Валерию Леонтьеву

Вечно молодой «Казанова»: Полиция Сызрани вручила медаль Валерию Леонтьеву

В четверг, 23 ноября, в Сызрани состоялся большой концерт вечно молодого «Казановы» 68-летнего Валерия Леонтьева. Известный советский и российский певец растопил сердца сызранцев своим живым выступлением и шутливым общением с залом, а также получил от них подарки, один из которых 
25 ноября 2017, 01:35
Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд

Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд

Уголовное дело о попытке мошенничества в селе Кошки Самарской области передают в суд. Обвиняемый – глава села Кошки Андрей Жданов.   

«По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, используя свое должностное положение, обеспечил признание его семьи нуждающейся в жилых помещениях муниципального 

23 ноября 2017, 12:44
Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС

Космонавт Сергей Рязанский сфотографировал Сызрань с МКС

Космонавт Сергей Рязанский опубликовал на своей странице в соцсети новый снимок – он сфотографировал Сызрань с МКС.

«Привет, #Сызрань! Этот город в Самарской области был основан еще в 1683 году, когда Россия наращивала свои территории на Востоке, и для обеспечения безопасного 

23 ноября 2017, 12:03
В блогах: Из зала Сызранского городского суда убрали гроб

В блогах: Из зала Сызранского городского суда убрали гроб

Сызранский адвокат Антон Гуськов рассказал в соцсети "ВКонтакте", что из зала местного городского суда убрали странную скандальную конструкцию, напоминающую гроб. Опубликованное месяц тому назад фото со стоящим в здании Фемиды страшным ритуальным атрибутом, предназначенным для хранения флагов, просто взорвало сызранские 

21 ноября 2017, 06:28
ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани

ПЦ «Синяя птица» заплатил 200 000 рублей после шоу в Сызрани

Продюсерский центр «Синяя птица» оплатил штраф в 200 000 рублей после концерта в Сызрани. Речь идет о шоу солиста Александра Дроздова, состоявшемся в ДК «Горизонт» в ноябре 2015 года, указано в сообщении Самарской УФАС. В афише сообщалось, что он выступит перед 

21 ноября 2017, 01:36
Житель Самары вышел на свободу и совершил грабеж

Житель Самары вышел на свободу и совершил грабеж

Выйдя из мест лишения свободы, через сутки житель Самары вновь стал фигурантом уголовного дела. 37-летний мужчина, отбывший наказание за разбойное нападение, вышел на свободу и почти сразу стал подозреваемым в совершении грабежа. Преступление было совершено на улице Ново-Вокзальной.

«Около часа ночи 

13 ноября 2017, 12:46
В Сызрани капитан теплохода подверг пассажиров риску

В Сызрани капитан теплохода подверг пассажиров риску

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении капитана теплохода. Инцидент произошел летом. По данным силовиков, капитан взял на борт судна на часовую прогулку по Волге слишком много пассажиров – более 100 человек. Среди них были дети. Таким образом, была 

8 ноября 2017, 10:09
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