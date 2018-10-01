Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном Тройное ДТП произошло днем в Отрадном. На одной из улиц города водитель «Лады» влетел в «УАЗ Патриот», который остановился, чтобы повернуть автозаправку. После удара внедорожник выехал на встречную полосу и там он врезался в другой «УАЗ».



В результате ДТП …