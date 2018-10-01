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Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев

В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.

Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных 
1 октября 2018, 02:28
Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП произошло днем в Отрадном. На одной из улиц города водитель «Лады» влетел в «УАЗ Патриот», который остановился, чтобы повернуть автозаправку. После удара внедорожник выехал на встречную полосу и там он врезался в другой «УАЗ».

В результате ДТП 
1 октября 2018, 01:58
В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон

В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное 
1 октября 2018, 01:48
В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. 
1 октября 2018, 01:20
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В выходные, 29 сентября, в Самаре сотрудники 5 роты Полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя. Оказалось, что пьяным за руль сел сотрудник Росгвардии. Известно, что перед тем, как он попался силовикам, автомобилист подрался около киоска на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 
1 октября 2018, 12:08
В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели дело на мужчину, который угрожал убить экс-супругу

В Самарской области завели уголовное дело на мужчину, который угрожал убийством бывшей жене. По словам пострадавшей, 37-летний мужчина пришел домой к экс-возлюбленной, чтобы забрать свои вещи. Они снова поссорились, и женщина попыталась уйти к соседке, чтобы не продолжать конфликт, однако, 
1 октября 2018, 11:42
Под Сызранью «четырнадцатая» врезалась в автобус, отрикошетила в плиту и перевернулась

Под Сызранью «четырнадцатая» врезалась в автобус, отрикошетила в плиту и перевернулась

Вчера, 29 сентября, поздно вечером под Сызранью произошло серьезное ДТП. На участке автодороги от Сызрани до федеральной магистрали М-5 в районе первого поворота на Октябрьск около 22:00 столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский микроавтобус Citroen. После удара «четырнадцатая» отрикошетила в бетонную плиту, 
30 сентября 2018, 06:44
«Чувак попал жестко!»: в Самаре «делимобиль» протаранил забор школы на Партизанской

«Чувак попал жестко!»: в Самаре «делимобиль» протаранил забор школы на Партизанской

В Самаре делимобиль протаранил школьный забор на улице Партизанской. Речь идет о школе №94, дом №78А. ДТП, по предварительным данным, случилось вчера, 29 сентября, пишут в паблике «ДТП 163 Самара» соцсети ВК. Ворота – на ремонт, а у «поминутного» 
30 сентября 2018, 06:17
В Самаре пассажирка такси сломала ногу в результате ДТП с троллейбусом

В Самаре пассажирка такси сломала ногу в результате ДТП с троллейбусом

Сегодня, 30 сентября, в Самаре на Московском шоссе столкнулись троллейбус и две иномарки. Одна из них была машина такси. Его пассажирка получила открытый перелом ноги и была госпитализирована в больницу
  
Авария случилась напротив Ботанического сада, неподалеку от кольца с 
30 сентября 2018, 04:11
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