Вчера, 5 января, около 1 часа ночи возле одного из кафе по улице Мира в Тольятти потребовалась помощь 24-летнему молодому человеку, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
По предварительной информации, парень получил ножевое ранение при неустановленных обстоятельствах.
Вызванные для пострадавшего медики "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли в больницу.
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