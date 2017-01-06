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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги

В Тольятти мужчина сильно обморозил ноги

В среду, 4 января, около 17:00 в одну из городских больниц Тольятти позвонил 49-летний мужчина и сообщил, что он сильно обморозил ноги, пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры города.
 
По предварительным информации, обморожение было очень серьезным. К 

6 января 2017, 02:57
В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

В Самаре безработный рецидивист ударил ножом жену

Ночью 3 января в полицию Самары позвонили медики одной из городских больниц и сообщили, что к ним с ножевым ранением поступила 39-летняя женщина.

По предварительным данным сотрудников полиции, происшествие произошло в квартире дома на Мориса Тореза. Выяснилось, что супруги повздорили. В 

4 января 2017, 08:57
В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

31 декабря в одном из дворов по улице Туполева в Тольятти машину «скорой» остановили молоды люди и сообщили, что их другу нужна срочная помощь.

Бригада возвращалась с вызова. Когда машина остановилась, пацаны принялись хватать приборы и медикаменты, забрали даже прибор для 

4 января 2017, 03:28
Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

Тольяттинский говорящий ворон прославился на всю Россию

На одном из федеральных телеканалов вышел сюжет про говорящего ворона Курта. Птица, названная в честь Курта Рассела, живет в Тольятти - в клубе "Любители природы".

Этого красивого, сильного и умного пернатого нашли в Самаре. Ворон внаглую пытался "тырить" у 
3 января 2017, 06:02
Самарец выиграл загородный дом в лотерею

Самарец выиграл загородный дом в лотерею

Удачным стал новогодний тираж одной из лотерей для жителя Самарской области. Он стал одним из счастливчиков, которые выиграли загородные дома.

Как пишет tltgorod, коттеджи на Новый год в качестве подарка также получили 43 любителя азартных игр из Оренбургской, 
2 января 2017, 05:50
Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников больницы. Медики рассказали о госпитализации в учреждение 36-летнего мужчины с ножевым ранением, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские выяснили, что преступление произошло в квартире одного из дома по улице Льва Толстого в 

29 декабря 2016, 10:23
В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

Тело жертвы обнаружили сотрудники полиции Сызрани после того, как к ним обратился с заявлением о пропаже 28-летний родственник убитого.
11 декабря мужчина рассказал стражам порядка, что его родственник из деревни Березовка уже несколько дней не отвечает на звонки. Установив круг 

17 декабря 2016, 10:03
Пьяная самарчанка на свои именины воткнула шампур в сердце гостя

Пьяная самарчанка на свои именины воткнула шампур в сердце гостя

Преступление произошло летом этого года. Юная леди праздновала с друзьями свое 22-летие на набережной. Однако веселье для нее закончилось в отделении полиции, куда она попала после нападения на гостя.
 
В ходе распития алкогольных напитков у именинницы случился конфликт с 

17 декабря 2016, 09:39
В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

Жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе, передает ГУ МВД по Самарской области.

34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.
В сентябре в полицию района поступило сообщение 
4 декабря 2016, 04:52
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