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В Оренбуржье разбилась вазовская легковушка с жителями Самарской области
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23 декабря 2017, 04:36
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В Тольятти 18-летний водитель на Калине сбил насмерть пенсионера
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23 декабря 2017, 04:03
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В Самаре электричка снесла «Запорожец»
Авария случилась на ЖД-переезде на улице Речной в Самаре - попытка автомобилиста проскочить перед электричкой едва не окончилась трагедией, сообщают в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». По словам водителя ЗАЗ Сенс, семафор был выключен, а потому удар электропоезда стал …
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23 декабря 2017, 03:42
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Появилось фото жуткой аварии с 2 грузовиками на трассе М-5 в Самаре
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22 декабря 2017, 03:14
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Под Тольятти шестеро иностранцев отравились газом, один в коме
Появилась информация о массовом отравлении людей угарным газом в Самарской области. Инцидент произошел в селе Нижнее Санчелеево (Ставропольский район). По предварительным данным, пострадали шестеро молодых иностранцев, работавших на одном из объектов на улице Горького. Предположительно, они развели огонь и могли …
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22 декабря 2017, 02:06
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В Тольятти в «Противопожарной службе» АвтоВАЗа загорелась канализация
В четверг, 21 декабря, появилось сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти. В ООО «Противопожарная служба», ПАО «АвтоВАЗ» произошло возгорание в сантехтоннеле. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 8:51. Горел утеплитель канализационных труб. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. …
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21 декабря 2017, 01:07
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В Самарской области построят завод по выпуску лифтов
В Самарской области планируют запустить производство лифтов. Ожидается, что в регионе построят завод по выпуску подъемных устройств. Эту информацию подтвердил директор Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов.
«В следующем году собираемся заменить еще около 300 лифтов. Кроме того, планируется построить …
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21 декабря 2017, 12:48
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На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака
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21 декабря 2017, 09:39
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В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»
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20 декабря 2017, 03:46
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В Тольятти водитель маршрутки насмерть сбил почетного гражданина города
Во вторник, 19 декабря, в Тольятти на улице Мира произошло смертельное ДТП. Водитель маршрутки насмерть сбил 85-летнего мужчину. По предварительным данным, погиб почетный гражданин города, ветеран одного из крупных строительных предприятий, участвовавший в строительстве АвтоВАЗа и других промышленных объектов - …
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20 декабря 2017, 09:59
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Скандал с госконтрактами в Тольятти: мэрии предъявили иск на 1,2 млн рублей
Очередной скандал с госконтрактами в Тольятти. Там еще один подрядчик начал судиться с мэрией из-за отказа чиновников заплатить за выполненную работу. Размер иска составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Такую сумму "Куйбышевский Промстройпроект" потребовал взыскать с города по муниципальному контракту, …
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19 декабря 2017, 09:01
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У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер
В воскресенье, 17 декабря, на трассе М-5 «Урал» у Самары, на территории Красноярского района, произошло смертельное ДТП. Под колесами черной «Приоры» погиб 60-летний пенсионер. Это произошло около 22:30. Легковушкой, двигавшейся со стороны Челябинска, управлял 41-летний водитель.
«По предварительной информации полицейских на …
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18 декабря 2017, 04:20
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4-летний ребёнок умер в Самарском пансионате для детей-инвалидов
В Промышленном районе Самары началась проверка по факту гибели 4-летней девочки в Самарском пансионате для детей-инвалидов
Как передает Волга Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах, малышка была тяжело больна, не двигалась и не издавала звуков. О …
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17 декабря 2017, 03:40