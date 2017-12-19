В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал, сейчас автомобилиста разыскивают. ДТП произошло в понедельник, 18 декабря, примерно в шесть часов вечера. По данным очевидцев, пешеход погиб на улице Коммунальной в районе предприятия «Ресурсконтракт». В ГИБДД предоставили фото с …