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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»

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«Генплан Автограда, принятый как фантастический, не привязанный к реалиям проект, предусматривал много интересного, бредового, полезного и нереализованного, - считает автор. - В том числе сеть велодорожек, благоустроенную набережную и 

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На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta

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«Средства на проектирование набережной закладываются на 2018 год. Добавим из областного бюджета. Проектировать объект должны 
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«Сибур Тольятти» не удалось оспорить недоимку по налогам

«Сибур Тольятти» не удалось оспорить недоимку по налогам

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Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве

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В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

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Нарушения в госконтрактах на триллион рублей

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Более 70 процентов госконтрактов в период с июля 2011 года по декабрь 2012 года были заключены вне конкурентных процедур, посредством заключения договора с единственным поставщиком. Об этом сообщается в отчете 

16 августа 2013, 10:51
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