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В блогах: «Тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой»
Блогер Наталья Козловская рассказала, что тольяттинская дорога через лес стала политической проблемой.
«Генплан Автограда, принятый как фантастический, не привязанный к реалиям проект, предусматривал много интересного, бредового, полезного и нереализованного, - считает автор. - В том числе сеть велодорожек, благоустроенную набережную и …
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19 декабря 2017, 04:16
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В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал
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19 декабря 2017, 12:44
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На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta
На вазовской площадке в Ижевске увеличат выпуск автомобиля Lada Vesta. Это произойдет сразу после того, как производство Lada Granta Liftback перенесут в Тольятти, заверили на предприятии. Перенос лифтбека обусловлен необходимостью разгрузить конвейер из-за повышенного спроса на «Весту». Сейчас у многих …
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18 декабря 2017, 09:01
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Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена»
Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена». Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подало сразу 7 исков в арбитраж Самарской области к ПСО «Казань». Надзорное ведомство намерено привлечь компанию Равиля Зиганшина к административной ответственности за …
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15 декабря 2017, 06:24
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Тольятти получит средства на проектирование новой набережной из бюджета
Правительство Самарской области выделит Тольятти средства из бюджета на проектирование новой набережной. Об этом во время визита в Автоград рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров.
«Средства на проектирование набережной закладываются на 2018 год. Добавим из областного бюджета. Проектировать объект должны …
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15 декабря 2017, 04:45
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«Сибур Тольятти» не удалось оспорить недоимку по налогам
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15 декабря 2017, 06:02
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Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве
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15 декабря 2017, 05:59
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В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова
В Самаре Куйбышевский районный суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова. Перед служителями Фемиды предстали исполнитель Денис Ковергин и Радик Хайретдинову, который согласно материалам уголовного дела, причастен к незаконному обороту оружия. Напомним, бизнесмен был найден мертвым на своем катере на …
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14 декабря 2017, 04:32
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Нарушения в госконтрактах на триллион рублей
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16 августа 2013, 10:51